Gobierno encontró fallas graves en 48 estaciones de servicio; ordenó bloqueos y sanciones

Los ministerios del Trabajo y Minas y Energía hallaron fallas graves en 48 estaciones de servicio en Cúcuta, Tumaco y Jamundí y ordenó bloqueos, sanciones y requerimientos formales.

  • En total, más de 20 estaciones recibirán requerimientos formales, al menos seis enfrentarán procesos sancionatorios y ocho serán bloqueadas preventivamente en el Sistema de Control de Combustibles (SICOM). FOTO: MinTrabajo
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 6 horas
El Gobierno Nacional encendió las alarmas tras detectar fallas graves en 48 estaciones de servicio (EDS) durante operativos simultáneos en Cúcuta, Tumaco y Jamundí.

Las inspecciones, realizadas por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Trabajo, dejaron un panorama preocupante, ya que el 100% de las estaciones revisadas en Cúcuta y Tumaco incumplieron normas técnicas, documentales o de seguridad laboral, varias con riesgos inminentes para trabajadores y comunidades.

En total, más de 20 estaciones recibirán requerimientos formales, al menos seis enfrentarán procesos sancionatorios y ocho serán bloqueadas preventivamente en el Sistema de Control de Combustibles (SICOM).

Los ministros de Minas y del Trabajo en las inspecciones.
Cúcuta con estaciones en riesgo inminente y bloqueos en SICOM

Cúcuta presentó la situación más crítica. Las 27 estaciones visitadas mostraron hallazgos graves y más de la mitad no contaba con documentación esencial para su operación.

Al menos ocho EDS serán bloqueadas en SICOM e investigadas por fallas como paradas de emergencia inoperativas, fugas de combustible, corrosión avanzada en equipos, mangueras deterioradas, cableado expuesto y deficiencias severas en sistemas contraincendios

Cuatro estaciones también registraron condiciones indignas para los trabajadores, según MinTrabajo, con zonas de descanso ubicadas en espacios eléctricos, bodegas o áreas con materiales inflamables.

Tumaco y Jamundí con incumplimientos técnicos y documentos inexistentes

En Tumaco, las seis estaciones inspeccionadas presentaron fallas. Dos tendrán procesos sancionatorios inmediatos por la gravedad de los hallazgos.

En Jamundí, el 60% de las EDS no tenía documentación disponible, y una de ellas operaba pese a estar registrada como inactiva en SICOM.

Las irregularidades más delicadas incluyen carriles de abastecimiento sobre tanques subterráneos, tres estaciones operando simultáneamente en un mismo lote durante obras de GLP, y una piscina de gasolina sobre un tanque bicompartido en zona cercana a un aeropuerto.

Graves vulneraciones laborales en estaciones inspeccionadas

El operativo también dejó al descubierto incumplimientos reiterados a la legislación laboral.

Entre las fallas identificadas están jornadas laborales superiores a lo permitido por la Ley 2101 de 2021, falta de dotación completa, ausencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social desde el inicio del contrato.

También encontraron la incorrecta liquidación de recargos dominicales, no aplicación de la batería de riesgos psicosociales, matriz legal y reglamento interno desactualizados, y fallas esenciales en el SG-SST.

Según el Ministerio del Trabajo, además hay trabajadores sin afiliación completa al Sistema de Seguridad Social Integral.

Varias estaciones sí mostraron buenas prácticas, mientras que otras no pudieron ser vigiladas por ausencia del personal administrativo.

Visita de los ministerio del Trabajo y Minas y Energía a las EDS.
Ante esta panorama, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue tajante y dijo: “Lo que encontramos es inaceptable, estaciones con fugas, equipos corroídos, documentos inexistentes y trabajadores expuestos a peligros evidentes. Donde haya riesgo para la vida o violación de la ley, actuaremos sin titubeos, bloqueos en SICOM, requerimientos formales y procesos sancionatorios. La seguridad y la legalidad no se negocian”.

A su turno, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, recalcó que el objetivo es garantizar que ningún trabajador del sector de combustibles sea expuesto a condiciones inseguras, precarias o contrarias a la ley.

“Continuaremos verificando jornadas, seguridad social, seguridad industrial y derechos laborales fundamentales”.

Los ministerios anunciaron que las visitas continuarán en Medellín, Cali y Cartagena, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad en la cadena de combustibles y garantizar estándares mínimos laborales y técnicos en todas las estaciones del país.

Utilidad para la vida