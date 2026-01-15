Precio del dólar rebota en Colombia y sube $32 al cierre de la jornada, ¿qué pasó?

El dólar cerró la jornada al alza, explicado por un rebote técnico tras las recientes correcciones y en medio del inicio de un nuevo ciclo de mercado.
Sin embargo, los analistas aseguran que continúa la tendencia bajista estructural que sigue asociada a la venta de deuda del Gobierno en dólares, un proceso que el mercado ha venido descontando de manera anticipada y que ha incrementado la oferta de divisas.
La expectativa de nuevas emisiones externas, con vencimientos de tres, cinco y siete años, ha llevado a inversionistas institucionales a vender dólares de forma preventiva, presionando la tasa de cambio a la baja.
La divisa cerró la jornada a la alza en $3.687,38 lo que representa con un aumento de $32,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.655,16.
Además, tocó un mínimo de $3.665 y un máximo de $3.712,50, se habían realizado 2.755 transacciones por US$1.766 millones.
