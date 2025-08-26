2 de cada 5 proyectos inmobiliarios sufren retrasos legales; le pueden costar más de $300 millones

En Colombia, cada vez más inversionistas se enfrentan a una verdad incómoda pero imposible de ignorar: en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, una mala decisión legal puede representar pérdidas superiores a los $300 millones, dependiendo de la magnitud del proyecto.
El error más común es pensar que basta con elegir una buena ubicación, asegurar la financiación o diseñar un proyecto atractivo. Hoy, lo que realmente determina la viabilidad y la rentabilidad de una obra es contar con un respaldo jurídico desde la primera etapa.
