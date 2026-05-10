¿No copiarle al Gobierno le costó la presidencia (e) de ISA a Gabriel Melguizo?

En los últimos días llamó la atención la salida de Gabriel Melguizo de la presidencia encargada de Interconexión Eléctrica (ISA). Esto, porque si bien Melguizo no era el titular en el cargo, la persona que lo reemplazará también llegó de forma interina. Como quien dice, ¿por qué reemplazar un encargo con otro?
Aunque oficialmente la empresa atribuyó la decisión a ajustes en la estructura directiva y de gobierno corporativo, fuentes cercanas aseguraron que detrás del relevo hubo desacuerdos relacionados con decisiones tomadas durante su corta administración.
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Melguizo permaneció poco más de dos meses al frente de ISA –luego de que el Consejo de Estado tumbara el nombramiento de Jorge Carrillo–, antes de ser reemplazado por Olga Patricia Castaño Díaz, directiva con más de 24 años de experiencia en el sector energético.
De acuerdo con lo conocido por este medio, dos determinaciones específicas de Melguizo habrían generado incomodidad dentro del Gobierno Nacional y terminado por precipitar su salida de la presidencia bajo encargo, aunque se mantiene como vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía.
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