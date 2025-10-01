Sector privado pone sobre la mesa 11 megaproyectos que transformarán la economía del país

Pereira fue la sede del V Gran Encuentro PRO, una de las cumbres empresariales más importantes del país. En el evento, el sector privado, a través de la Red Pro —que agrupa a 11 organizaciones regionales como ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá y ProPacífico, y más de 500 empresas que representan el 70,9% del PIB nacional— presentó una hoja de ruta con cinco apuestas productivas y 11 megaproyectos estratégicos por más de $70 billones.
La iniciativa busca impulsar la competitividad desde las regiones, fortalecer la infraestructura, dinamizar la economía y enfrentar retos críticos de cara al próximo ciclo presidencial.
Puede leer: FMI lanza alerta para Colombia: deterioro del marco fiscal podría provocar una “parada súbita en los flujos de capital”