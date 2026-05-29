Millonaria multa a Movistar por fallas en reposición de SIM usadas en fraudes

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, operadora de Movistar, con una multa de $1.358 millones por vulnerar los derechos de usuarios de servicios de comunicaciones.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, luego de analizar denuncias de clientes que reportaron haber sido víctimas de fraude tras perder señal en sus teléfonos móviles.
Puede leer: Millicom, matriz de Tigo, se queda con el 100% de Movistar: detalles de la compra a la Nación
Según los reportes, cuando los usuarios se comunicaron con el operador descubrieron que se había realizado una reposición de SIM CARD sin su autorización. Posteriormente, perdieron el control de sus números celulares, situación que habría facilitado transacciones irregulares en sus cuentas bancarias y accesos no autorizados a plataformas digitales.