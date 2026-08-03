Los colombianos duplicaron el dinero que envían para estudiar en el exterior: creció 103% en el primer semestre

El interés de los colombianos por cursar estudios en el exterior continúa incrementándose al punto en que mueve cada vez más recursos. Durante el primer semestre de 2026, los envíos de dinero destinados a financiar matrículas, manutención y otros gastos académicos en otros países alcanzaron US$17,18 millones, un incremento del 103% frente a los US$ 8,47 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de la plataforma Global66. El crecimiento refleja una tendencia que se ha acelerado en los últimos años. Solo entre 2022 y 2025, el dinero enviado desde Colombia para cubrir gastos educativos en el exterior pasó de US$2,13 millones a US$22,68 millones, multiplicándose por diez y convirtiéndose en uno de los segmentos con mayor dinamismo dentro de las transferencias internacionales realizadas por colombianos. Le puede interesar: Uno de cada tres giros de remesas se destina a comprar o mejorar vivienda en Colombia

Cada vez más colombianos estudian en más países

Además del aumento en el monto de los envíos, el estudio evidencia una mayor diversificación de los destinos académicos elegidos por los estudiantes colombianos. “Entre los hallazgos identificamos que los colombianos no solo están estudiando más en el exterior, sino que también están explorando una oferta académica mucho más diversa. En 2019 las transferencias para estudios llegaban a 10 países; en 2025 esa cifra aumentó a 55 y, en lo corrido de 2026, ya registramos envíos hacia 60 países”, explicó Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66.

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66. FOTO: CORTESÍA

Mientras España y Estados Unidos continúan liderando como los principales destinos educativos y concentraron el 47% del crecimiento registrado durante el primer semestre, países como Canadá, Alemania, Reino Unido y Australia ganan participación con incrementos superiores al promedio. El comportamiento refleja un mayor interés de los colombianos por fortalecer su formación mediante programas de pregrado, especialización, maestría, doctorado y cursos de idiomas. Según Colfuturo, las áreas con mayor demanda continúan siendo ingenierías, administración, ciencias sociales y salud. La educación internacional se consolida como un proyecto financiero familiar Para Global66, el crecimiento de estas transferencias también evidencia que estudiar en el exterior se ha convertido en una decisión que requiere una planificación financiera cada vez mayor por parte de las familias colombianas. “El crecimiento de estas transferencias demuestran que la educación internacional se ha convertido en un proyecto financiero de largo plazo para muchas familias colombianas. Hoy vemos no solo un mayor número de estudiantes en el exterior, sino también un incremento en los recursos destinados a cubrir matrículas, manutención y otros gastos asociados a esa experiencia. Por ello, trabajamos para ser los aliados integrales para estas familias que buscan facilitar sus finanzas de manera simple, rápida y con precios más competitivos”, agregó Londoño. Lea más: El boom de freelancers y pagos del exterior a Colombia movilizó US$125 millones en 2026: Global66

El segundo semestre concentra la mayor parte de los envíos

España y Estados Unidos concentraron el 47% del crecimiento de las transferencias destinadas a educación internacional. FOTO: CORTESÍA

Las cifras también muestran un patrón estacional asociado al calendario académico internacional. Durante 2025, el 62,7% del dinero enviado para estudios se concentró entre julio y diciembre, mientras que entre agosto y diciembre se movilizó el 53,6% del total anual. La dinámica responde al pago anticipado de matrículas, los gastos de viaje para el inicio de clases y otras necesidades propias del comienzo del año académico en países como Estados Unidos y varias naciones europeas. A esto se suma una mayor liquidez de los hogares colombianos durante el segundo semestre, impulsada por el pago de las primas laborales. De hecho, septiembre fue el mes con mayor volumen de transferencias en 2025, al registrar US$2,59 millones, seguido por diciembre (US$2,56 millones) y octubre (US$2,47 millones). Conozca también: Remesas que entran al país aumentaron un 90% en seis años y superan la IED en 2026 Entre marzo y septiembre se presentó un crecimiento continuo en los envíos, coincidiendo con la preparación de miles de estudiantes para iniciar sus programas académicos en el exterior. Para la plataforma, esta evolución confirma que las transferencias internacionales se han convertido en una herramienta clave para acompañar los proyectos educativos de los colombianos, facilitando el pago de matrículas y los gastos asociados a la formación en universidades e instituciones de otros países. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: