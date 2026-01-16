x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

No hay quién haga los levantamientos de cuerpos en Yondó y alcalde solicita mayor pie de fuerza

Cuando se registra un deceso en el municipio, los cadáveres pasan días en el lugar sin ser inspeccionados ni recogidos. Conozca más detalles.

  • Lo que dificulta aún más la tarea de inspección y levantamiento, es el estado actual de las vías producto de las fuertes lluvias en el departamento. FOTO Referencia de redes sociales.
    Lo que dificulta aún más la tarea de inspección y levantamiento, es el estado actual de las vías producto de las fuertes lluvias en el departamento. FOTO Referencia de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, manifestó su preocupación debido a que cuando se presenta un hecho violento en este municipio del Magdalena Medio de Antioquia que deja como saldo uno o varios muertos, no hay quién se encargue del levantamiento de los cuerpos, los cuales pasan días en el sitio sin ser inspeccionados.

Lea más: Dos policías heridos y un presunto cabecilla del Clan del Golfo capturado en enfrentamiento en Andes, Antioquia

Y es que una tarea que le compete a la Policía Judicial pasa a ser una labor de voluntariado: a veces los bomberos, otras veces la Defensa Civil o la misma comunidad, se encargan de recoger y trasladar los cadáveres, tomando riesgos innecesarios ante la falta de un equipo técnico específico.

“A nosotros no nos corresponde hacer levantamiento de estos cuerpos, pero como alcaldía siempre hemos asumido esta responsabilidad porque las comunidades nos llaman y nos dicen que el cuerpo permanece en la zona dos, tres días, y nadie va a recogerlo”, dijo el mandatario en una entrevista con Telemedellín.

Lo que agrava aún más la problemática es que, en ocasiones, las víctimas quedan en zonas muy alejadas del casco urbano, sobre todo en corregimientos y veredas, y esto, sumado a las fuertes lluvias de las últimas semanas en el departamento, dificulta sobremanera los trabajos de inspección.

La buena fe de las personas que ayudan con esta tarea y montan en sus propios vehículos los cadáveres para trasladarlos, se ve comprometida por el estado actual de las vías, una razón a la que acude la Fuerza Pública para argumentar, a su vez, el por qué no pueden realizar las labores de levantamiento.

“La Policía Judicial nos manifiesta que no pueden desplazarse hasta allá porque no tienen los medios, pero que también requieren el acompañamiento de la Fuerza Militar”, agregó.

La solicitud del alcalde a la Gobernación de Antioquia es clara: aumentar la presencia de la Fuerza Pública en su territorio, que no solo garantice la seguridad de todos los habitantes, sino también que evite el acontecer de hechos violentos que dejan a su paso muerte y zozobra.

Entérese: Consuelo, de 52 años, fue cruelmente asesinada en Salgar: ya van 11 mujeres asesinadas este año en Antioquia

Es un llamado más que entendible ante la crítica situación por la que viene presentándose en este municipio, dado que el año pasado, hasta finales de noviembre, se habían casi duplicado los homicidios respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 17 víctimas a 33, lo que se traduce en un incremento del 94,1%.

Por su parte, Ariza Rivera convocó a un consejo extraordinario de seguridad para tratar la problemática y encontrar una pronta solución en la que pueda intervenir, con mayor rigurosidad, la Policía y el Ejército.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida