Abogado retiró demanda contra decreto del salario mínimo tras denunciar amenazas

El abogado Germán Castro Marín, quien había presentado una demanda de nulidad contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, retiró la acción judicial luego de denunciar que fue objeto de amenazas e intimidaciones que pondrían en riesgo su seguridad y la de su familia.

El proceso, que había sido admitido para estudio por el Consejo de Estado, cuestionaba desde un punto de vista técnico el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro oficializó el incremento del salario mínimo, que pasó a 2 millones de pesos mensuales, con un aumento del 23% frente a 2025.

Conozca: Aunque ya se siente el golpe por el aumento del mínimo, Petro todavía se pregunta “de dónde sacan que suben los precios”

Según explicó Castro Marín en un comunicado, la demanda no respondió a intereses políticos ni personales, ni tuvo como objetivo afectar a los trabajadores colombianos. Aseguró que se trató de un análisis “juicioso, técnico y riguroso” de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, en el marco de las obligaciones propias del ejercicio profesional del derecho.