“La palabra clave” y otros detalles del rescate de los seis hermanos en selvas del Caquetá que se escondían de ‘Calarcá’

Durante tres días, la selva del Caquetá fue al mismo tiempo escondite y peligro para seis hermanos —cinco de ellos menores de edad— que huyeron para salvar sus vidas. Sin comida suficiente, bajo lluvias persistentes y con el temor constante de ser encontrados, permanecieron ocultos entre la espesura, aferrados a una sola idea: sobrevivir. Su historia comenzó días atrás, en zona rural de Cartagena del Chairá, en Caquetá, cuando un hombre denunció haber sido citado y luego secuestrado por alias La Morocha, presunta integrante del grupo Rodrigo Cadete, de la disidencia de alias Calarcá. Lea también: Más de 100 alertas ignoradas: gobernador de Caquetá denuncia extorsiones y secuestros ligados a alias Calarcá Según relató, permaneció cerca de 11 días retenido en una finca, obligado a realizar trabajos forzados tras ser señalado de un homicidio. El momento más crítico llegó cuando escuchó que planeaban asesinarlo. Sin margen de error, decidió escapar. Logró huir y comunicarse con su esposa, pero la decisión que siguió fue dolorosa: separarse para sobrevivir.

Mientras él buscaba ayuda, sus hijos se internaron en la selva para evitar ser reclutados o agredidos. Así comenzó la travesía de los menores en el sector de Peñas Coloradas, donde resistieron durante tres días el hambre, el cansancio y la incertidumbre. La denuncia activó de inmediato a las autoridades en el casco urbano de Cartagena del Chairá. Un consejo de seguridad extraordinario articuló a entidades civiles, Fuerza Pública y organismos de derechos humanos para dar con su paradero.

Se activaron rutas humanitarias con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N° 6, en coordinación con la Sexta División del Ejército, desplegaron la Operación Magno en la zona.

“Logramos llegar antes que los bandidos”: general Cortés

El rescate de los seis menores no solo evidenció la magnitud del riesgo que enfrentaban, sino también el nivel de presión que ejercen las estructuras armadas en el territorio. Según relató el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, en diálogo con Blu Radio, la operación tuvo que ejecutarse en condiciones complejas, marcadas por el mal clima y la urgencia de anticiparse a los criminales. De acuerdo con el oficial, la misión se planeó desde la noche anterior, pero las lluvias impidieron su ejecución durante el día. Finalmente, hacia las ocho de la noche de este lunes, 30 de marzo, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 6 fueron insertadas en la vereda La Ilusión, en una operación especial que exigió sigilo y precisión. Lea también: Fiscal Camargo confirmó veracidad de información en archivos de Calarcá: “es muy grave como para estar en una mesa de negociación” Tras una infiltración en medio de la selva, los soldados lograron ubicar a los menores hacia las tres de la mañana. “Los dos jóvenes de 16 años salieron al encuentro y guiaron a las tropas hasta donde estaban las demás niñas”, explicó Cortés, detallando que en total fueron rescatados cinco menores y una joven de 18 años. El general también confirmó que alias La Morocha, cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete, había ordenado ubicar a los niños a toda costa. Según dijo, la intención del grupo armado era presionar la entrega del padre, quien había escapado previamente del secuestro, para asesinarlo. Lea también: Pareja secuestrada por disidencias de ‘Calarcá’ ocultó a sus 5 hijos para evitar su reclutamiento y ahora no aparecen “La única forma en que iban a devolver a los niños era que el papá se presentara”, señaló, al tiempo que advirtió que los integrantes de esta estructura estaban constriñendo a la población civil para obtener información sobre el paradero de los menores. La huida de la familia se desencadenó luego de que el padre, tras ser retenido y obligado a realizar trabajos forzados, escuchara que planeaban matarlo. Logró escapar y alertar a las autoridades desde Peñas Coloradas, lo que activó un consejo de seguridad y la articulación institucional para ubicar a los niños, quienes permanecieron ocultos en la selva siguiendo instrucciones de su padre, con quien mantenían comunicación telefónica mediante claves para facilitar su ubicación. La joven de 18 años tenía la palabra clave que su padre estaba entregando a la tropa, en tiempo real por teléfono, para lograr concretar el encuentro con la Fuerza Pública. “Logramos llegar antes que los bandidos; de lo contrario, la historia habría sido diferente”, subrayó el general Cortés, quien destacó que la operación incluyó apoyo de la aviación del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Lea también: JEP documenta 18.677 casos de reclutamiento infantil en las Farc El comandante indicó que las autoridades, junto con entidades como el ICBF y la Defensoría del Pueblo, acompañarán a la familia en la decisión sobre su futuro, ante el riesgo evidente de permanecer en la región. Mientras tanto, el Ejército mantiene operaciones ofensivas en el área, reiterando que no existe ningún tipo de cese que limite las acciones contra estructuras como la de alias ‘Calarcá’ y la propia ‘La Morocha’.

El prontuario de alias La Morocha

Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, aparece como una de las figuras clave dentro de la estructura Rodrigo Cadete, con injerencia en zonas rurales del Caquetá y Meta. De acuerdo con información de inteligencia, su trayectoria dentro del grupo armado se remonta a por lo menos 2018, cuando integraba redes de apoyo vinculadas a labores logísticas. Con el paso de los años fue escalando posiciones hasta convertirse en cabecilla de escuadra y posteriormente en cabecilla de comisión, con un rol determinante en el manejo de finanzas ilegales. Lea también: Fact check: Petro dice reducir el reclutamiento, pero las cifras muestran un aumento del 300% Su consolidación dentro de la estructura estuvo marcada por el control de economías ilícitas, especialmente el cobro de extorsiones en municipios como Cartagena del Chairá, Montañita, El Doncello y El Paujil. Además de su papel financiero, también es señalada de coordinar actividades de organización de masas y ejercer presión directa sobre la población civil, incluyendo constreñimiento en contextos electorales.