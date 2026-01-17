Denuncian que Ejército gastó $1.200 millones de pesos que eran para crisis del Catatumbo en gorras, pocillos y miscelánea

A casi un año de la firma del Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo y zonas aledañas de Norte de Santander y Cesar, el manejo de los recursos destinados a mitigar la crisis humanitaria ha quedado bajo el escrutinio público. Le puede interesar: Petro le dice al ELN que “se sienten y reflexionen” tras ataque en Tibú que dejó un soldado muerto y otros cuatro heridos La medida excepcional, motivada por la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, permitió al Gobierno nacional recaudar cerca de un billón de pesos a través de nuevos impuestos para atender una región con más de 100.000 desplazados y constantes confinamientos.

Para financiar la respuesta a la violencia en esta zona del país, el Ejecutivo implementó una estrategia de recaudación descrita como la búsqueda de dinero hasta “debajo de las piedras”. Según los registros oficiales, se estableció un gravamen del 19 por ciento de IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet. Asimismo, se creó un impuesto especial del 1 % para la extracción de hidrocarburos y carbón en el Catatumbo, aplicado en su primera venta o exportación, y se incrementó al 1 por ciento el impuesto de timbre nacional para instrumentos públicos y documentos privados, tales como escrituras y títulos valores otorgados en el país o en el exterior. De este recaudo masivo, una porción significativa fue asignada directamente a las fuerzas militares. Una investigación de Semana reveló que cerca de medio billón de pesos fue transferido al Ejército Nacional con el objetivo de estabilizar el territorio y combatir a las estructuras criminales que, pese a los acercamientos de la denominada paz total, mantienen su ofensiva en la región.

La dotación de la “miscelánea”: el gasto en artículos promocionales

Los documentos en poder de Semana detallaron que el Ejército contó con un presupuesto de 443.444 millones de pesos para la adquisición de dotación y equipos destinados a las tropas en el Catatumbo. Sin embargo, el desglose de los gastos incluye rubros que han generado controversia por su naturaleza logística y publicitaria en medio de un conflicto activo. La institución destinó más de 1.200 millones de pesos a la compra de elementos que, según la investigación periodística, asemejan la dotación de una miscelánea a gran escala. En la lista de compras figuran 1.000 pocillos para café (mugs) por un valor de 10.5 millones de pesos, 1.000 camisetas por 17 millones y 1.000 gorras por 15.5 millones de pesos. A estos artículos se suman inversiones en papel bond ecológico, plotters de impresión, impresoras de diseño, papel estampado, cartuchos de tinta, guillotinas y máquinas duplicadoras full color, estas últimas con un costo de 435.2 millones de pesos por cuatro unidades. Adicionalmente, se adquirieron computadores portátiles para diseño gráfico por 24.9 millones y rollos de papel máster por un monto de 243.7 millones de pesos.

Justificación institucional del Ejército

Al ser consultado por Semana sobre la relación de estos elementos con el combate a grupos armados y la atención a desplazados, el Ejército Nacional defendió la pertinencia de las compras basándose en su estrategia de estabilidad territorial. La institución argumentó que estos artículos son herramientas para la Unidad de Acción Integral, cuyo fin es generar acercamiento y confianza con la población civil del Catatumbo. “Se busca llevar un mensaje de decirles tranquilos que su Ejército está acá”, indicaron fuentes de la institución a dicho medio. Según el mando militar, el objetivo de entregar gorras o camisetas es fortalecer las campañas contra el reclutamiento forzado y difundir las líneas de atención para víctimas de organizaciones ilegales. “Es por esto que se potencializa la capacidad integral del Ejército para poder llegar a las comunidades”, insistieron, añadiendo que el uso de estos elementos responde a criterios operacionales y doctrinales para prevenir la influencia de actores ilegales.

Inversión en material de guerra y tecnología

Más allá de los artículos promocionales, la mayor parte del presupuesto de 443.444 millones de pesos se concentró en capacidades de combate y movilidad. El rubro de protección, que incluye armamento, municiones y kits de blindaje, ejecutó 140.000 millones de pesos. En este apartado destaca la compra de cerca de 1.000 drones por 24.000 millones de pesos y ocho sistemas antidrones por un valor de 54.000 millones de pesos, reflejando la evolución tecnológica del conflicto en la región. A pesar de la suspensión de la cooperación militar con Israel por parte del presidente Petro, Semana conoció que el Ejército destinará 24.000 millones de pesos de los fondos de la conmoción interior para la compra de 2.542 fusiles ACE 5.56. Asimismo, se tramitó la adquisición de 8.6 millones de municiones de calibre 5.56 por un costo superior a los 25.000 millones de pesos.

