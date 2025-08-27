Deportistas se tomarán el Congreso para protestar por la reducción de recursos

Desde semanas atrás, varios deportistas han mostrado públicamente su inconformidad por una reducción del presupuesto para el deporte por parte del Gobierno Nacional para el 2026. Este miércoles alzarán su voz en el Congreso.
Deportistas y familiares de los atletas tendrán un espacio ante la plenaria de la Cámara de Representantes para exponer su molestia con la decisión de la administración de Gustavo Petro. Antes de dicha intervención están haciendo un platón en la Plaza Bolívar.
La intervención ante los congresistas será a las 2:00 p. m., y estarán presentes, según lo pudo conocer el medio As, los deportistas paralímpicos Sharit Yunque Fernández, Fabio Torres Silva, la madre de la paranadadora Sara Vargas y la exnadadora artística y levantadora de pesas Daniela Ramos Martínez.