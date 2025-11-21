Gustavo Petro en X: de mostrarse como un estadista mundial a un (mal) poeta

El éxito de un político está en romper —fingir que rompe— la tensión de sus contradicciones; los ejemplos están en gobernantes de todas las corrientes políticas, desde Lula da Silva hasta Álvaro Uribe Vélez. Por eso se dice que quien no se gobierna así mismo, no puede gobernar una ciudad y mucho menos un país. Ahí radica quizá el gran problema del presidente colombiano Gustavo Petro, que quiere ser estadista y poeta —de los malos.
Esta semana Petro publicó en X un video hecho con inteligencia artificial donde se le ve caminando por una selva tupida con un jaguar al lado y una multitud étnica detrás mientras se escucha su voz en off diciendo: “El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse”. No se sabe muy bien de dónde salió la pieza, parece que fue creada por él mismo o por su equipo de comunicaciones, pero el mensaje que la acompaña dice: “Bonito. Invito a gritar Colombia Libre”.