Procuraduría abrió investigación contra exministra de Educación, Aurora Vergara, por elección de rector de la U. Nacional

El fallo del Consejo de Estado, que anuló la designación de Leopoldo Múnera y confirmó el nombramiento de José Ismael Peña como el rector de la Universidad Nacional, también salpicó a la exministra de Educación, Aurora Vergara. Y es que la Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria en contra de la exministra Vergara quien, como presidenta del Consejo Superior de la institución, habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector. Lea aquí: “Desde el miércoles estaré firmando como rector de la U Nacional”: José Ismael Peña La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público también cobija a Alejandro Álvarez Gallego, en condición de Viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía, María Alejandra Rojas Ordóñez, Víctor Manuel Moncayo Cruz y Laura Vianey Quevedo Álvarez, quienes actuaron como miembros del Consejo Superior Universitario.

Los hechos investigados, señala la Procuraduría, tienen que ver con la sesión del 21 de marzo de 2024 en la que, inicialmente, fue elegido Ismael José Peña Reyes como rector para el periodo 2024-2027. “Sin embargo, esta decisión fue reversada mediante un procedimiento que modificó las normas vigentes, dando lugar al nombramiento de Leopoldo Múnera Ruiz”. “La entonces ministra, como presidenta del Consejo Superior Universitario, habría incurrido presuntamente en conductas constitutivas de faltas disciplinarias al negarse a suscribir el acta de elección como rector de la UNAL de José Ismael Peña Reyes, pese a la legalidad de dicho proceso conforme al reglamento del ente universitario”, explica el ente de control. Siga leyendo: Amenazas y politización: ¿qué está pasando en la Universidad Nacional? Asimismo, la Procuraduría sostiene que los miembros del Consejo Superior Universitario que suscribieron las resoluciones 067 y 068 del 6 de junio de 2024, “habrían dado lugar a la elección irregular de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de ese centro universitario”. Este jueves, un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera y confirmó el nombramiento de José Ismael Peña, cerrando el capítulo judicial más largo que ha vivido la Nacional en décadas.

De acuerdo con la sentencia, Peña retomará el cargo el miércoles 26 de noviembre, una vez se cumpla el término de 72 horas que exige la ejecutoria del fallo. Tras conocer el fallo, Peña aseguró que su retorno será automático, salvo que el Consejo Superior decida adelantar la fecha. "El fallo es claro que ya es de última instancia; entonces, pasadas las 72 horas en que este tipo de sentencias se consolida, yo volveré a la rectoría. Es decir, el miércoles a primera hora ya estoy ejerciendo la rectoría", dijo Peña. Le puede interesar: La U. Nacional registra el menor número de aspirantes en su historia Múnera, por su parte, dijo que acatará la sentencia, aunque cuestionó el criterio aplicado por el Consejo de Estado en las dos decisiones emitidas en medio del conflicto. "Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, y muy estricto con el Consejo Superior que me designó a mí", indicó Múnera.