x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Denuncian que Famisanar contrató tres personas con poca o nula experiencia en salud

La EPS también creó un nuevo cargo para un profesional en relaciones internacionales, que tiene un sueldo básico de más de $22 millones. ¿Para qué son estos contratos?

  • La EPS Famisanar está bajo intervención para administrar del Gobierno Petro desde septiembre de 2023. FOTO COLPRENSA
    La EPS Famisanar está bajo intervención para administrar del Gobierno Petro desde septiembre de 2023. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Siguen las denuncias sobre la contratación en la entidad promotora de salud (EPS) Famisanar. Esa aseguradora está bajo el control del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio de una intervención forzosa administrativa de la Superintendencia de Salud, desde septiembre de 2023. Desde noviembre pasado, con el cambio de agente interventor, se habrían contratado otras 75 personas.

Le puede interesar: Así están “rifando” Famisanar: en mes y medio el nuevo interventor contrató 75 personas con un costo mensual de $700 millones.

La nueva denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) señala tres casos de personas que han sido contratadas para esa EPS sin que tengan suficiente experiencia y la creación de un nuevo cargo.

El primer caso es el de Yessid Miguel Betancourt Espitia, quien es contratista de la aseguradora con un sueldo de $40’702.774. Es abogado especialista en gestión pública y en su experiencia laboral solo registra ser contratista y profesional universitario de la Contraloría Municipal de Montería. Allí trabajó de mayo de 2013.

El segundo caso es el de Nathaly Sofía Ramos Maiguel, quien labora como gerente de gestión humana y abogada de profesión con especialización en derecho procesal civil. Tiene un sueldo de 23’537.819 y en su experiencia laboral tiene consignado que fue judicante en Esenttia desde julio de 2024, así como analista jurídica en la EPS Coosalud entre octubre de 2022 y noviembre de 2025.

El último caso es el de Paulo Andrés Arenas Soto. Se desempeña actualmente en Famisanar como gerente técnico de ventas y es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos. Tiene un sueldo de $22’345.716. Sin embargo, ese cargo es nuevo en la aseguradora y lo inició el 20 de enero de 2025.

Vale recordar que las denuncias de Andrés Forero sobre esa entidad advierten la contratación de 75 personas desde la llegada del interventor Germán Darío Gallo en noviembre del año pasado, con un costo mensual cercano a los $700 millones.

Lea más: Así fue el cambio de agentes en EPS intervenidas: algunas completan hasta 4 relevos

El congresista uribista recordó que en esas contrataciones figuran bachilleres con salarios de hasta $28 millones mensuales, así como técnicas en enfermería que recibirían cerca de $40 millones al mes.

En ese sentido, recordó que desde el año pasado, en febrero, cuando el Gobierno Petro realizó cambios en el manual de manejo en las EPS, se empezó a contratar nuevas personas en varias entidades. La cifra sería de 572 nuevos contratados por un costo mensual de $2.700 millones.

Forero mencionó que entre los beneficiados por estas contrataciones figura Kemer Ramírez, exinterventor de la EPS Sanitas, quien habría sido vinculado con una remuneración mensual de $40 millones.

Además, fue vehemente en su crítica a estos manejos que ha llevado a cabo el Gobierno en las EPS intervenidas. “Descaradamente los interventores [...] están ordeñando las EPS intervenidas mientras los pacientes se quedan sin medicamentos”, remató el también candidato al Senado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué está intervenida la EPS Famisanar?
Famisanar fue intervenida por la Superintendencia de Salud en septiembre de 2023 por problemas financieros y de prestación del servicio.
¿Qué cuestiona Andrés Forero sobre la contratación?
Denuncia la creación de nuevos cargos, salarios elevados y contratación de personas con experiencia limitada en la EPS intervenida.
¿Cuánto cuestan las nuevas contrataciones en Famisanar?
Según Forero, las 75 personas contratadas desde noviembre tendrían un costo mensual cercano a los $700 millones.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida