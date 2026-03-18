Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes

Este sábado 21 de marzo, la ciudad vivirá una experiencia cultural distinta con la llegada de COMUNA, un evento que reunirá a nueve librerías independientes en torno a la apuesta de ofrecer al público una selección de libros raros, únicos y difíciles de encontrar.
Se realizará en La Pascasia, desde las 12:00 del mediodía, con entrada libre hasta las 8:00 p.m. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer un “mercado de librerías” en el que cada invitado exhibirá las piezas más insólitas de su catálogo, en una experiencia pensada para quienes buscan lecturas fuera de lo convencional. Este encuentro es organizado por Monte, una joven distribuidora de Medellín que busca impulsar la circulación de libros hechos en Antioquia, en diálogo con catálogos de editoriales latinoamericanas independientes.
El evento reúne a nueve librerías, ocho de Medellín y una de Bogotá, que ya venían trabajando de forma colaborativa en iniciativas como la “Noche de librerías”, con el objetivo de fortalecer el circuito independiente, atraer lectores y visibilizar estos espacios como actores culturales únicos en la ciudad.
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