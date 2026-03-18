x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes

Nueve librerías, libros imposibles de encontrar y una fiesta que nace entre páginas, COMUNA convierte a Medellín en un punto de encuentro literario para lo independiente y lo extraordinario.

  • Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes. Foto: Cortesía
    Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes. Foto: Cortesía
  • Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes. Foto: Cortesía
    Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes. Foto: Cortesía
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 5 horas
bookmark

Este sábado 21 de marzo, la ciudad vivirá una experiencia cultural distinta con la llegada de COMUNA, un evento que reunirá a nueve librerías independientes en torno a la apuesta de ofrecer al público una selección de libros raros, únicos y difíciles de encontrar.

Se realizará en La Pascasia, desde las 12:00 del mediodía, con entrada libre hasta las 8:00 p.m. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer un “mercado de librerías” en el que cada invitado exhibirá las piezas más insólitas de su catálogo, en una experiencia pensada para quienes buscan lecturas fuera de lo convencional. Este encuentro es organizado por Monte, una joven distribuidora de Medellín que busca impulsar la circulación de libros hechos en Antioquia, en diálogo con catálogos de editoriales latinoamericanas independientes.

El evento reúne a nueve librerías, ocho de Medellín y una de Bogotá, que ya venían trabajando de forma colaborativa en iniciativas como la “Noche de librerías”, con el objetivo de fortalecer el circuito independiente, atraer lectores y visibilizar estos espacios como actores culturales únicos en la ciudad.

Le puede interesar: La magia de los libros en Medellín: así fue la Noche de Librerías

La apuesta central es ofrecer únicamente libros “insólitos”, es decir, títulos poco comunes, de baja circulación o difíciles de encontrar. COMUNA toma su nombre precisamente de la idea de lo compartido, librerías independientes que se unen alrededor de libros de difícil acceso en el mercado. Se trata, en muchos casos, de proyectos pequeños, autogestionados, publicaciones traídas del exterior o editoriales que rara vez llegan a Colombia, con estéticas y propuestas alternativas. Libros inusuales y extraordinarios que, en muchos casos, solo podrán encontrarse en este espacio.

Estas son las librerías que participan en COMUNA

Entre las librerías participantes están, Librería Te Creo, Librería Grammata, Librería de la Pascasia, Ítaca Librería Bar, Libros Antimateria, Las Letras del Jaguar, Librería Palinuro y Los Caballitos del Diablo, junto con la participación desde Bogotá de El Cuarto Plegable.

El evento plantea una postura cultural y de mercado, promover un ecosistema del libro más diverso, ampliar los hábitos de lectura y resistir la lógica dominante de la industria editorial, apostando por propuestas alternativas y voces que no suelen tener visibilidad en los canales tradicionales.

Conozca: Así se prepara Medellín tras la designación como Capital Mundial del Libro en 2027

Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes. Foto: Cortesía
Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes. Foto: Cortesía

Entérese: ¿Le gusta escribir? Conozca tres concursos literarios con convocatorias abiertas en Medellín y Bello

El evento se desarrollará con cada librería instalada en mesas alrededor de la antigua piscina de La Pascasia, hoy convertida en pista de baile, creando un recorrido donde los asistentes podrán descubrir las apuestas más personales de cada catálogo.

En el centro habrá espacios de juego y activaciones durante toda la jornada, pensadas para acercar a los visitantes a los libros y motivar su exploración y compra, en medio de un ambiente de música, comida, bar y encuentro que se extenderá desde el mediodía.

Las “joyas” del evento aún son una incógnita, cada librería está reuniendo sus propios tesoros, por lo que la oferta final será una sorpresa para los asistentes. Sin embargo, se anticipa la presencia de piezas especialmente valiosas, en particular de Librería Palinuro, reconocida por su trabajo con libros antiguos y descatalogados que ya no circulan en el mercado.

Por su parte, Librería de La Pascasia también aportará títulos traídos del exterior, incluyendo editoriales de México, Argentina y Chile que no tienen distribución en Colombia, lo que convierte al evento en una oportunidad única para acceder a este tipo de publicaciones.

El evento está pensado para todo el público, no hay restricciones de edad y se permite la entrada de mascotas, lo que lo convierte en un plan familiar. Además, habrá servicio de restaurante durante toda la jornada, con opciones para almorzar, cenar o compartir una merienda.

A partir de las 8:00 p.m., el ambiente cambiará, las mesas de libros darán paso a la música y la pista de baile, extendiendo la programación hasta las 2:00 de la mañana. Quienes hayan comprado libros tendrán acceso asegurado a la fiesta, mientras que el público general podrá ingresar con una manilla de $10.000 pesos.

La iniciativa busca, sobre todo, dar protagonismo a las editoriales locales e independientes, permitiéndoles exhibir de forma más amplia y sólida sus propuestas, así como fortalecer su relación directa con lectores y editores en un mismo espacio.

Siga leyendo: Héctor Abad Faciolince es uno de los finalistas del millón de euros del Premio AENA de Narrativa

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida