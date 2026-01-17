Carlos Alcaraz arranca la búsqueda del único título que le falta, ¿a qué hora debuta en el Abierto de Australia?

Carlos Alcaraz advirtió que tiene “hambre” de ganar su primer Abierto de Australia y convertirse en el tenista más joven en completar el póker de Grand Slam, según él, su principal objetivo de 2026. Con 22 años, el número uno del mundo es el favorito al título junto con el dos veces campeón defensor y gran rival, Jannik Sinner. La corona de Melbourne Park es la única de los cuatro Grand Slams que Alcaraz nunca ha ganado, con su mejor actuación en 2024 y 2025, cuando llegó a cuartos de final.
