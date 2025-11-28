Fiba aplazó el duelo Venezuela-Colombia de este domingo en Caracas por seguridad

La Selección Colombia inició su participación en la primera Ventana de clasificación al Mundial de Baloncesto 2027 con una ajustada victoria 80-78 ante Venezuela en Cali y este domingo, 30 de noviembre, debía afrontar el segundo duelo, esta vez como visitante, pero la Federación Internacional de Baloncesto, Fiba, decidió aplazar el compromiso.
Inicialmente, los dirigidos por Tomás Díaz tenían dispuesto que, tras el duelo en Cali ante Venezuela, debían viajar a Caracas para el compromiso del domingo, pero la Fiba tomó la decisión de aplazar el juego por temas de seguridad en el país vecino, e informó la posible fecha del compromiso.
