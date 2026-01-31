¡No se lo pierda! Atlético Nacional vs. Inter Miami: hora y dónde ver el partido histórico con Messi en el Atanasio

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario este sábado 31 de enero de un encuentro que supera el ámbito competitivo y trasciende como un evento de talla internacional con la participación de dos equipos importantes en el continente.
Le puede interesar: Video | Locura por la llegada de Messi a Medellín: el argentino y su equipo llegaron al hotel en un Bolivariano
La visita del Inter Miami para enfrentar a Atlético Nacional ha generado una movilización mediática y comercial sin precedentes en la capital antioqueña, centrada principalmente en la participación de la figura de Lionel Messi.