¿Por qué David Ospina no ha sido convocado en los últimos partidos de Nacional?

El arquero de Atlético Nacional lleva dos partidos de Liga sin estar entre los elegidos por Diego Arias. Le contamos las razones.

    El arquero antioqueño David Ospina no solo es el capitán de Atlético Nacional, sino uno de los líderes de la Selección Colombia que disputará el Mundial de Norteamérica. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González

Deportes

hace 5 horas
bookmark

No se le notaba. Aunque sí hacía algunos gestos de dolor en el rostro cuando pisaba con el pie derecho para caminar, durante la zona mixta posterior al partido entre Inter Miami y Atlético Nacional, David Ospina no daba señales de haber sufrido una lesión en el partido.

El arquero antioqueño solo jugó el primer tiempo de ese encuentro. En la segunda parte atajó Harlen Castillo. Muchos pensaron que fue por una rotación normal en un juego amistoso. En realidad, Ospina salió porque sintió una molestia en la pierna derecha. A los pocos días Nacional confirmó que tenía una lesión y que le estaban haciendo exámenes para determinar la gravedad. Las imágenes mostraron que el arquero antioqueño tenía un pequeño desgarro en el bíceps femoral de su pierna menos hábil.

Entérese: David Ospina se lesionó y será el gran ausente del clásico entre Nacional y América

¿Cuánto tiempo estará fuera David Ospina por su lesión?

Por ese motivo Ospina no estuvo entre los convocados para el partido contra América de Cali, que los antioqueños ganaron 2-1 con tantos de Milton Casco y Juan Manuel Rengifo. El descuento de los vallecaucanos lo consiguió Dylan Borrero. Algunos aficionados echaron de menos a Ospina en ese encuentro.

Aquellos tenían la esperanza de que volviera para el duelo de este jueves 12 de febrero contra Fortaleza, en el Atanasio Girardot, válido por la sexta fecha del Apertura. Sin embargo, el portero paisa no apareció entre los convocados por el entrenador Diego Arias para ese encuentro, en el que los verdes buscan su tercera victoria en el rentado local.

No obstante, Ospina avanza bien en su recuperación. De acuerdo con el parte médico emitido por el club en la noche del miércoles, el arquero ya inició el proceso de readaptación a cancha, la etapa final antes de poder volver a competencias con el cuadro verde.

Ospina, de 37 años, es uno de los porteros habitualmente convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Por eso, necesita tener minutos para llegar con ritmo a los duelos amistosos del equipo nacional en marzo y ahí poderse ratificar como uno de los elegidos por el entrenador para disputar la Copa del Mundo Norteamérica 2026. De concretarse, David jugaría su tercera edición del torneo más importante del fútbol.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué David Ospina no fue convocado contra Fortaleza?
Ospina no fue convocado debido a que continúa en proceso de recuperación tras sufrir un pequeño desgarro en el bíceps femoral de su pierna derecha, detectado después del partido amistoso contra Inter Miami.
¿Quién será el portero titular de Nacional hoy?
Ante la ausencia de David Ospina, el encargado de custodiar el arco verdolaga es Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, quien ya ha venido sumando minutos en los últimos encuentros de Liga.

Liga Betplay

