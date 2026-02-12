¿Por qué David Ospina no ha sido convocado en los últimos partidos de Nacional?

No se le notaba. Aunque sí hacía algunos gestos de dolor en el rostro cuando pisaba con el pie derecho para caminar, durante la zona mixta posterior al partido entre Inter Miami y Atlético Nacional, David Ospina no daba señales de haber sufrido una lesión en el partido.

El arquero antioqueño solo jugó el primer tiempo de ese encuentro. En la segunda parte atajó Harlen Castillo. Muchos pensaron que fue por una rotación normal en un juego amistoso. En realidad, Ospina salió porque sintió una molestia en la pierna derecha. A los pocos días Nacional confirmó que tenía una lesión y que le estaban haciendo exámenes para determinar la gravedad. Las imágenes mostraron que el arquero antioqueño tenía un pequeño desgarro en el bíceps femoral de su pierna menos hábil.

