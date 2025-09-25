Trabajos para no bachilleres: empresas que requieren personal en diversas ciudades y cómo aplicar

Encontrar trabajo sin haber terminado el bachillerato ya no es un obstáculo en Colombia. En estos momentos, a través de la plataforma Magneto Empleos se concentran miles de ofertas dirigidas a personas que buscan oportunidades laborales en sectores clave como bodega, logística y transporte, así como en áreas de producción, operarios y manufactura.
Estas vacantes están pensadas para quienes cuentan con conocimientos prácticos, experiencia en oficios o simplemente disposición para aprender y crecer en el mundo laboral. Muchas de ellas incluyen procesos de capacitación, lo que facilita la inserción de personas que quieren comenzar desde cero en una empresa.
