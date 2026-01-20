x

La actriz Gabriela Spanic enfrenta controversia legal en México tras incidente en aeropuerto: ¿llevaba droga?

La actriz venezolana Gabriela Spanic aseguró que atraviesa un problema legal en México, luego de ser señalada por presunta posesión de sustancias ilícitas durante un trámite migratorio.

    Este es el nuevo conflicto que enfrenta la actriz Gabriela Spanic en México. FOTO: Tomada de Instagram @gabyspanictv
El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

La reconocida actriz venezolana Gabriela Spanic reveló en el programa Hoy que atraviesa un problema legal en México, luego de que, al presentarse en la aduana del aeropuerto para realizar trámites migratorios, las autoridades le atribuyeran la presunta posesión de sustancias ilícitas.

Spanic, una actriz recordada por sus protagónicos en telenovelas como Mundo de fieras, Tierra de pasiones y La Usurpadora, negó de manera contundente las acusaciones y aseguró que no ha cometido ningún delito.

Ella explicó que la situación se originó tras una transmisión en vivo en Instagram en la que aparecía fumando cigarrillos de hierbas. Según afirmó, estos no contenían nicotina ni sustancias prohibidas.

También sostuvo que a raíz de ese video surgieron sospechas en su contra, lo que derivó en señalamientos en los que fue calificada como “drogadicta” e incluso en una orden de aprehensión por un supuesto intento de ingresar drogas al país, según su testimonio.

La artista reiteró que todas las imputaciones son falsas y calificó el hecho como un malentendido que se salió de control, afectando su reputación y credibilidad.

Además, manifestó sentirse víctima de una situación que, a su juicio, está siendo manipulada por un tercero. Spanic expresó su molestia por ser señalada como una persona “conflictiva” y pidió que se deje de asumir que ella es la responsable de la polémica.

“Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme, así como un día llegaron 100 granaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí”, afirmó.

El caso de Gabriela Spanic ha generado amplio debate en redes sociales, donde las opiniones están divididas entre quienes la respaldan y quienes la consideran “problemática”, debido a las constantes polémicas que rodean su figura pública.

Aunque este episodio fue relatado por la actriz, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de la Fiscalía mexicana ni de otra autoridad en la que se hable de una comparecencia o de una sanción formal en su contra.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

