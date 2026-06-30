El DT de Corea del Sur renuncia tras el fracaso en el Mundial; el presidente pide investigarlo

La participación de Corea del Sur en el Mundial 2026 terminó antes de lo previsto. La selección asiática quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar una victoria y dos derrotas, un balance que no le alcanzó para clasificarse a los octavos de final ni para obtener un cupo entre los mejores terceros del torneo. El equipo comenzó su participación con un triunfo por 2-1 sobre República Checa, pero luego cayó 1-0 frente a México y repitió ese resultado ante Sudáfrica, en este partido, necesitaba al menos un empate para avanzar. Entérese: Kim Seung-gyu, el portero de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su hija por defender a su país en el Mundial La eliminación resultó especialmente significativa para un país que había disputado 11 Copas del Mundo consecutivas y que tuvo su mejor actuación en 2002, cuando fue anfitrión junto con Japón y alcanzó las semifinales.

Uno de los aspectos más cuestionados durante la campaña fue la decisión del cuerpo técnico de dejar fuera de la alineación titular al capitán Son Heung-min en el compromiso frente a Sudáfrica. El delantero, disputó su último Mundial y ya había insinuado la posibilidad de retirarse de la selección. Según el DT Myung-bo ante talkSPORT, justificó la decisión de dejar al capitán en el banco de suplentes durante el partido contra Sudáfrica ya que consideró que el delantero estaría mejor ubicado cuando el rival “perdiera energía y se generaran más espacios en el campo”. El objetivo de esta elección era que Son entrara al juego en su mejor condición física cuando el oponente estuviera en un estado de mayor debilidad.

Hong Myung-bo presentó su renuncia tras fracaso en el Mundial

Menos de 24 horas después de confirmarse la eliminación, Hong Myung-bo presentó su renuncia como seleccionador nacional, según informó la agencia Yonhap News Agency. Le puede interesar: ¡Prográmese! Así podrá ver los dieciseisavos de final del Mundial en TV y plataformas El exdefensor asumió la responsabilidad por el resultado y anunció su salida desde México: “Aunque abandono la selección nacional, no estoy dejando de lado el fútbol coreano”, dijo Hong a los periodistas. “Apoyaré a la selección desde lo más profundo de mi corazón y espero que el equipo vuelva a ser confiado y querido por el pueblo”.

Era la segunda etapa de Hong al frente del equipo nacional. También dirigió a Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014, donde la selección igualmente quedó eliminada en la fase de grupos tras empatar con Rusia y perder frente a Argelia y Bélgica. Como futbolista, Hong es una de las figuras más reconocidas del fútbol surcoreano. Fue el primer jugador asiático en disputar cuatro Copas del Mundo (Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002) y recibió el Balón de Bronce en el Mundial de 2002. Lea más: El ‘piecito’ de Dávinson y otras ocurrencias que se volvieron memes tras la anulación del gol en el Mundial

El presidente de Corea del Sur Lee Jae Myung, ordenó una investigación a la Asociación de Fútbol de Corea

La eliminación también tuvo repercusiones fuera del ámbito deportivo. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, publicó un comunicado en la red social X en el que cuestionó la gestión de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA) y anunció medidas oficiales. “Yo también, como exdirector honorario de un equipo profesional de fútbol y como fan emocional de los Red Devils, me siento más allá de la confusión ante este resultado inesperado: una absoluta incredulidad”, escribió el mandatario. El presidente sostuvo que el fracaso deportivo responde a problemas estructurales en la administración del fútbol surcoreano y anunció una revisión de la gestión de la federación: “Este fracaso en la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo, que ha dejado a la nación con una sensación de vacío, parece deberse a fallos en la organización y en los nombramientos”, señaló.

En esa línea, Lee instruyó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para abrir una investigación sobre las causas de la eliminación y revisar la gestión de la federación, incluido el proceso de designación del cuerpo técnico. Conozca: ¡Prográmese! Estos son los partidos de este miércoles en el Mundial: ¿a qué hora y dónde verlos? “Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema”, señaló el presidente. El mandatario sostuvo que existen dificultades para supervisar y exigir responsabilidades a las autoridades de la federación y afirmó que el Gobierno impulsará reformas para fortalecer los mecanismos de control en el deporte.