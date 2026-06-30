El DT de Corea del Sur renuncia tras el fracaso en el Mundial; el presidente pide investigarlo

La participación de Corea del Sur en el Mundial 2026 terminó antes de lo previsto. La selección asiática quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar una victoria y dos derrotas, un balance que no le alcanzó para clasificarse a los octavos de final ni para obtener un cupo entre los mejores terceros del torneo.
El equipo comenzó su participación con un triunfo por 2-1 sobre República Checa, pero luego cayó 1-0 frente a México y repitió ese resultado ante Sudáfrica, en este partido, necesitaba al menos un empate para avanzar.
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La eliminación resultó especialmente significativa para un país que había disputado 11 Copas del Mundo consecutivas y que tuvo su mejor actuación en 2002, cuando fue anfitrión junto con Japón y alcanzó las semifinales.