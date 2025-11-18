El Tesoro produce en Fredonia más de 20.000 ladrillos al día

En las montañas de Fredonia, en el corregimiento Los Palomos, los ladrillos y las tejas se hacían con paciencia. Los materiales se transportaban lentamente en carretillas y la capacidad alcanzaba solo para hacer 5.000 unidades diarias. Hoy, la Ladrillera El Tesoro transformó ese proceso. Las carrerillas fueron reemplazadas por bandas transportadoras y la maquinaria se modernizó para ser más eficientes.



Ese cambió se comenzó a realizar hace seis años, cuando nuevos socios asumieron el liderazgo de la empresa y apostaron por modernizar la planta. Desde entonces, el crecimiento es constante: lo que empezó como una operación pequeña, con apenas la mitad de la capacidad actual, hoy cuenta con 32 hornos, una producción diaria de 20.000 ladrillos y un equipo de 53 trabajadores. “Antes era una ladrillera muy manual, ahora estamos muy tecnificados”, cuenta Andrea González, auxiliar administrativa y de logística.



En la planta se fabrican ladrillos, bloquelones y tejas, y se trabaja en el desarrollo de una nueva línea de tejas pigmentadas. El proceso inicia en la mina, donde se extrae y prepara la arcilla. Luego, el material pasa por un molino que lo tritura y dosifica antes de llegar a la extrusora, allí se le da forma al material según el molde. Después, las piezas se secan primero de forma natural y luego mediante ventilación artificial. Finalmente, ingresan al horno, donde se cuecen. Una vez completado el proceso, el ladrillo está listo para su comercialización. “La tecnificación nos permitió acelerar el secado, diversificar las referencias y mejorar la calidad”, explica Víctor Calle, jefe de planta.



Hoy, los productos de El Tesoro llegan a distintas regiones de Antioquia y al Chocó. El auge de la construcción, especialmente después de la pandemia, impulsó la producción y permitió consolidar una red de clientes que incluye tanto constructoras como personas particulares que compran directamente en planta.