Gas natural vehicular subirá hasta 100% desde el 1 de diciembre y los taxistas serán los primeros en sentir el golpe

El reloj del gas natural vehicular (GNV) está corriendo. Desde el 1 de diciembre, los precios del GNV en Colombia comenzarán a subir de manera “dura”, según confirmó una fuente del sector energético y quien asesora a varias distribuidoras y comercializadoras.
“Las primeras facturas que van a sentir el golpe son las de los taxistas y las industrias en enero, cuando llegue el cobro. Los residenciales lo notarán entre finales de enero y febrero”, explicó el experto en exclusiva para EL COLOMBIANO.
Y el incremento no será menor. En algunas estaciones de servicio (EDS) de regiones, como el Valle del Cauca y el centro del país, el ajuste podría alcanzar hasta el 100%.
Las empresas distribuidoras y los dueños de estaciones están en alerta, ya que temen que el alza desincentive el consumo y ahuyente a buena parte de sus clientes.
