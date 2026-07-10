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Expresidente Uribe anuncia que su hermano Santiago será trasladado a una guarnición militar, ¿por qué?

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia contra Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión.

  • Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Uribe, condenado a 28 años de prisión por el caso de ‘Los Doce Apóstoles’. Foto: Colprensa
    Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Uribe, condenado a 28 años de prisión por el caso de ‘Los Doce Apóstoles’. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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El expresidente Álvaro Uribe confirmó este viernes que su hermano Santiago Uribe fue trasladado a una guarnición militar, luego de que el Gobierno autorizara el cambio de lugar de reclusión del condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

La decisión se conoció un mes después de que Santiago se presentara voluntariamente ante una comisaría para cumplir la orden de captura emitida tras la confirmación de una condena de 28 años y tres meses de prisión por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Antioquia.

Hasta ahora, la única información pública sobre su situación de custodia había sido entregada por el propio exmandatario, quien informó que su hermano había acudido por sus propios medios a una comisaría para ponerse a disposición de las autoridades.

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Sin embargo, este viernes escribió en X: “En nombre de mi familia, agradezco al Gobierno Nacional que, no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano a una guarnición militar”.

Según Uribe, fue el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, quien le comunicó la decisión después de que el presidente Gustavo Petro aceptara las razones expuestas para solicitar el traslado.

“Muchas gracias”, agregó el exmandatario, quien también señaló que la defensa de su hermano continuará buscando “pruebas sobrevinientes” con el propósito de intentar modificar la decisión judicial que, según afirmó, constituye una injusticia.

La defensa mantiene la tesis de inocencia

Tras la entrega de Santiago Uribe a las autoridades, su abogado Jaime Granados reiteró que su cliente sostiene su inocencia y cuestionó la valoración de las pruebas que llevaron a la condena.

El jurista señaló que el respeto por las decisiones de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Antioquia no impedía advertir, según su postura, que la condena se fundamentó en pruebas cuestionables y que su defendido no tuvo participación en los hechos investigados.

Granados también había explicado que Santiago Uribe decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades antes de que se ejecutara una captura en su contra, siguiendo la postura que, según la defensa, ha mantenido durante el proceso judicial.

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El expediente judicial relacionó al condenado con el grupo conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, una organización paramilitar señalada de operar en Yarumal, Antioquia, durante la década de 1990 y de ejecutar acciones de “limpieza social” con presuntos vínculos con integrantes de la fuerza pública.

La sentencia estableció que Santiago Uribe Vélez fue responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, al señalarlo como cofundador, patrocinador y coordinador logístico de la estructura ilegal.

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Uno de los hechos centrales del proceso fue el asesinato de Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994, cuando dos sicarios le dispararon mientras conducía un bus escalera que cubría la ruta entre Campamento y Yarumal, en Antioquia.

Los detalles de la condena

Con esta decisión, la Corte dejó en firme el fallo del Tribunal Superior de Antioquia, que había revocado la absolución que recibió Santiago Uribe en noviembre de 2024. En ese momento, un juzgado especializado de Antioquia había concluido que no existían pruebas suficientes para condenarlo.

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Sin embargo, el Tribunal revisó el caso y encontró que sí había evidencia para declararlo culpable de concierto para delinquir agravado y del homicidio agravado de Camilo Barrientos Durán, delitos que además fueron considerados crímenes de lesa humanidad. Por eso lo condenó a 340 meses de prisión, es decir, 28 años y tres meses de cárcel.

Ahora, la Corte Suprema respaldó esa decisión y explicó por qué considera que las pruebas demuestran que Santiago Uribe participó en la creación y funcionamiento de “Los Doce Apóstoles”, una organización señalada de cometer asesinatos contra personas a las que identificaba como colaboradoras de la guerrilla en el norte de Antioquia.

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Según la Corte, el principal error de la absolución de primera instancia fue analizar las pruebas por separado. En cambio, al estudiarlas en conjunto, los magistrados concluyeron que existe certeza sobre la responsabilidad del procesado.

Según el alto tribunal, cuando los elementos probatorios se analizan de manera conjunta, surge una certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del procesado.

La corporación, además, destacó la coincidencia de varios testimonios clave. Por ejemplo, la Corte destacó que Juan Carlos Meneses, Alexander Amaya Vargas, Olguan de Jesús Agudelo y Eunicio Pineda Luján, pese a provenir de entornos distintos y no tener vínculos entre sí, coincidieron en aspectos esenciales relacionados con el liderazgo de Santiago Uribe Vélez dentro de la organización, el funcionamiento de “Los Doce Apóstoles” y la forma en que operaba el grupo armado.

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Para los magistrados, las diferencias encontradas en algunos detalles de los relatos no afectan su credibilidad. Por el contrario, consideraron normal que después de varias décadas existan imprecisiones sobre fechas, lugares o características secundarias, “sin que ello desvirtúe lo que calificaron como el núcleo común y consistente de las declaraciones”.

La Corte también concluyó que la hacienda La Carolina, ubicada en Yarumal, Antioquia, funcionó como el principal centro de operaciones de la organización criminal. Según la sentencia, allí se realizaban reuniones entre integrantes del grupo, mandos medios y miembros de la fuerza pública. Además, se acreditó la existencia de una pista de entrenamiento paramilitar y el uso de sistemas de comunicación para coordinar acciones ilegales, aspectos respaldados por informes de policía judicial y testimonios coincidentes.

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Respecto al homicidio de Camilo Barrientos Durán, el alto tribunal determinó que Santiago Uribe Vélez fue responsable por coautoría impropia.

La Sala señaló que la víctima aparecía en una lista de personas consideradas colaboradoras de la guerrilla por parte de la organización y que el acusado realizó aportes esenciales para el funcionamiento de la estructura, entre ellos el respaldo logístico y las condiciones que permitían la actuación del grupo sin interferencias de las autoridades.

Preguntas y respuestas

¿Por qué Santiago Uribe fue trasladado a una guarnición militar para cumplir su condena?
Santiago Uribe fue trasladado a una guarnición militar en Antioquia para cumplir la condena de 28 años y tres meses de prisión, tras una solicitud de su defensa relacionada con condiciones de seguridad y arraigo familiar.
¿Quién es Santiago Uribe y por qué fue condenado a 28 años de prisión?
Santiago Uribe fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en delitos relacionados con el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y el homicidio de un conductor en Antioquia.
¿Dónde cumplirá la condena Santiago Uribe y qué es una guarnición militar?
Santiago Uribe cumplirá la pena en una guarnición militar ubicada en Antioquia. Estos lugares pueden ser autorizados para ciertos casos bajo condiciones específicas de seguridad y custodia determinadas por las autoridades competentes.
¿Qué puede pasar ahora con el proceso judicial de Santiago Uribe?
La condena de Santiago Uribe quedó en firme tras la decisión de la Corte Suprema. Su defensa anunció que seguirá buscando recursos o nuevas pruebas que puedan modificar la decisión judicial.
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