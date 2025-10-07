Trabajo sin experiencia: estas son las más de 55.000 ofertas disponibles en el país

Empezar la vida laboral es complejo, pero existen múltiples oportunidades. En este inicio de octubre, se encuentran disponibles más de 55.000 vacantes para personas que desean dar su primer paso laboral, estas ofertas se encuentran en todo el país, según la plataforma Magneto Empleos.
Las oportunidades se concentran en sectores como servicio al cliente, ventas, administración, call center, telemercadeo, BPO, mantenimiento y reparación, áreas que se destacan por su alta demanda y formación en el puesto de trabajo.
