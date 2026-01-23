Donald Trump “vigila” a Irán: envió una flota al Golfo para mantener la presión

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó recientemente que una flota de la Armada estadounidense se dirige al Golfo, y mantiene así la presión sobre Irán, pese a que la perspectiva de una intervención militar parecía haberse alejado.
El dirigente republicano amenazó varias veces con una acción militar inminente en Irán en respuesta a la represión de las protestas en el país, pero dio marcha atrás tras asegurar que Teherán había suspendido las ejecuciones previstas de manifestantes.
Las manifestaciones empezaron a finales de diciembre por el aumento del costo de la vida y derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático, en el poder desde la revolución de 1979.