¿Quién es Enrique Márquez? El venezolano que unió a republicanos y demócratas en el discurso del Estado de la Unión de Trump

De los variados invitados que Donald Trump tuvo en su extenso discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, uno fue el único capaz de unir en un mismo sentimiento de admiración a un Capitolio caldeado y dividido por las duras declaraciones del mandatario.
Se trató de un invitado extranjero, el venezolano Enrique Márquez, que llegó por sorpresa al recinto cuando Trump se estaba refiriendo a la operación con la que las fuerzas militares de su país capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro, a quien el gobierno norteamericano señala de ser el líder del cartel de los Soles.
Exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y excandidato presidencial en la pasada campaña, Márquez estaba detenido desde enero de 2025 tras cuestionar duramente las elecciones de 2024 en las que Maduro salió vencedor en unos comicios fraudulentos. El excandidato del partido Centrados permanecía recluido en la temida cárcel de El Helicoide hasta hace unos días, cuando el régimen lo dejó en libertad tras la aprobación de la ley de amnistía.