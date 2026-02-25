¿Quién es Enrique Márquez? El venezolano que unió a republicanos y demócratas en el discurso del Estado de la Unión de Trump

De los variados invitados que Donald Trump tuvo en su extenso discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, uno fue el único capaz de unir en un mismo sentimiento de admiración a un Capitolio caldeado y dividido por las duras declaraciones del mandatario. Se trató de un invitado extranjero, el venezolano Enrique Márquez, que llegó por sorpresa al recinto cuando Trump se estaba refiriendo a la operación con la que las fuerzas militares de su país capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro, a quien el gobierno norteamericano señala de ser el líder del cartel de los Soles. Lea aquí: ¿Alex Saab está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas? Lo que se sabe del señalado testaferro de Maduro Exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y excandidato presidencial en la pasada campaña, Márquez estaba detenido desde enero de 2025 tras cuestionar duramente las elecciones de 2024 en las que Maduro salió vencedor en unos comicios fraudulentos. El excandidato del partido Centrados permanecía recluido en la temida cárcel de El Helicoide hasta hace unos días, cuando el régimen lo dejó en libertad tras la aprobación de la ley de amnistía.

El político irrumpió en el hemiciclo cuando Trump se dirigió a su sobrina, Alejandra, quien estaba presente en la sala. “Alejandra, me complace informarte que no solo han puesto en libertad a tu tío, sino que esta noche está aquí, para celebrar su libertad contigo en persona”, explicó. Siga leyendo: Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano Fue entonces cuando Márquez apareció por una puerta de una tribuna y abrazó a su sobrina, visiblemente emocionados. Ese momento fue el que bajó la tensión entre los congresistas republicanos y demócratas, que hasta ese instante se habían enfrascado en una confrontación tras cada afirmación del discurso del mandatario. Todos los asistentes al evento se levantaron, como no había pasado hasta ese momento, y aplaudieron por casi un minuto a Enrique Márquez y a su sobrina Alejandra.

“Alejandra creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Pero después de que Enrique se postuló a un cargo y se opuso a Maduro, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y arrojado a la infame prisión del régimen en Caracas”, aseguró Trump. “Ella temía no volver a ver jamás a su tío. Pero desde el operativo, hemos trabajado con el nuevo liderazgo, y han ordenado el cierre de esa vil prisión y la liberación de cientos de presos políticos, con el resto pronto a ser liberados”, contó el mandatario antes de invitar al político a entrar al recinto.

Luego de ese emotivo episodio, Trumo siguió exponiendo la operación contra Maduro como uno de sus logros en materia de política exterior. “Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, para liberar extraordinarios beneficios económicos para ambos países y llevar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente”, aseguró el presidente, que, minutos antes, cuando apenas comenzaba su discurso, calificó a Venezuela como su “nuevo amigo y socio”, cuando se refirió a la producción de petróleo en su primer año de regreso a la Casa Blanca. Enrique Márquez, quien fue vicepresidente del CNE entre 2021 y 2023, hacía parte de la oposición mayoritaria, pero se desvinculó de ella en 2024 para hacer parte de las cuestionadas elecciones a las que se presentó como candidato rival a Maduro. En esos comicios no logró una cantidad importante de votos.