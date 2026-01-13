x

La misteriosa desaparición de académico colombiano en México; esto es lo que se sabe

Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años fue visto por última vez en la ciudad de Apodaca, ubicada en el estado de Nuevo León, México.

  El académico Leonardo Ariel Escobar Barrios desapareció el 2 de enero de 2026 en Nuevo León, México. FOTO: Tomada de Facebook IBERO Puebla
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Hay preocupación por la desaparición de un colombiano identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, quien fue visto por última vez el 2 de enero de 2026 en la ciudad de Apodaca, ubicada en el estado de Nuevo León, México.

El colombiano se desempeña como académico en la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla), institución que emitió un comunicado para sumarse a la búsqueda adelantada por la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, la cual difundió una ficha con información de Escobar Barrios.

“Ante la publicación de la ficha emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, informamos que el Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla”, se lee en el documento.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a brindar a las autoridades cualquier información que pueda ayudar a su localización y refrendamos nuestra disposición institucional para colaborar con las autoridades del Estados mexicano. Como institución, nos hemos sumado a los procesos de acompañamiento y búsqueda junto a las autoridades y familiares desde el día de su desaparición”, agregaron.

La misteriosa desaparición de académico colombiano en México; esto es lo que se sabe

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) reiteró que Escobar Barrios fue visto por última vez en este municipio, ubicado al norte de Monterrey, aunque se creía que había pasado el fin de año en Colombia.

La misteriosa desaparición de académico colombiano en México; esto es lo que se sabe

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Leonardo Ariel Escobar Barrios tiene tez morena clara, ojos cafés oscuros, nariz y labios pequeños, estatura aproximada de 1.75 m, complexión delgada, un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal, otro en la ceja derecha, una cicatriz en el glúteo derecho y una pequeña verruga en el borde de la nariz.

Cualquier información sobre su paradero, por favor comunicarse con la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León al teléfono (81) 1990-3873; con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al correo electrónico aei.gebi@fiscalianl.gob.mx; o con el GEBI NL (Fiscalía) al número (81) 2020-4411. También puede comunicarse con las autoridades colombianas marcando el 123.

