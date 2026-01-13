La misteriosa desaparición de académico colombiano en México; esto es lo que se sabe

Hay preocupación por la desaparición de un colombiano identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, quien fue visto por última vez el 2 de enero de 2026 en la ciudad de Apodaca, ubicada en el estado de Nuevo León, México.

El colombiano se desempeña como académico en la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla), institución que emitió un comunicado para sumarse a la búsqueda adelantada por la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, la cual difundió una ficha con información de Escobar Barrios.

“Ante la publicación de la ficha emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, informamos que el Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla”, se lee en el documento.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a brindar a las autoridades cualquier información que pueda ayudar a su localización y refrendamos nuestra disposición institucional para colaborar con las autoridades del Estados mexicano. Como institución, nos hemos sumado a los procesos de acompañamiento y búsqueda junto a las autoridades y familiares desde el día de su desaparición”, agregaron.