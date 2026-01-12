El factor X en Venezuela: así va la pugna por el poder tras la captura de Maduro

Tres meses antes de morir, en diciembre de 2012, Hugo Chávez dio su última declaración pública en Caracas para luego viajar a Cuba por una tercera operación contra el cáncer. El propósito de la alocución era dejar claro que Nicolás Maduro era el elegido: “Si algo me inhabilita para continuar al frente de la Presidencia, y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo... mi opinión plena, como la luna llena, irrevocable, absoluta, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón”.
No fue un gesto improvisado. Chávez había nombrado a Maduro como su vicepresidente apenas dos meses antes cuando ya tenía claro su destino fatal. Lo prefirió por encima de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino y de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, por mencionar solo las principales facciones chavistas que todavía hoy están vigentes y con poder en Venezuela.
Del viaje no volvió. Murió en marzo de 2013 y el “dedazo” se transformó en una especie de poder mágico para Maduro: no era ya más el funcionario simplón y sin carisma, era el ungido de Chávez.
Ese poder –como si fuera superhéroe de tira cómica– sostuvo a Maduro durante más de 12 años al frente del timón del vecino país y, tal vez lo más importante, sirvió para evitar que se rompiera el chavismo en peleas intestinas de sus diferentes facciones.
Por eso, la pregunta sobre quién manda hoy en Venezuela y cómo se gestiona el poder no tiene una respuesta simple: con la captura del “elegido” el movimiento podría estallar en mil pedazos.