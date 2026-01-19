Las impactantes imágenes que dejó el trágico choque de trenes en España

España no sale de la conmoción que generó el choque entre dos trenes que se dirigían a una alta velocidad en el sur del país. Hasta el momento las autoridades insisten en que el número de fallecidos no es definitivo y puede aumentar.

El siniestro ocurrió en Adamuz, localidad de Córdoba y se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid descarriló, “invadiendo la vía contigua”, por donde transitaba un tren de la compañía pública Renfe que iba a Huelva, según informó el gestor público de la red de trenes de España, Adif.

La colisión ha dejado hasta el momento 39 víctimas mortales y al menos 200 heridos, además de al menos 33 desaparecidos. El ministro del Transporte, Óscar Puente, ha expresado públicamente que en los dos trenes viajaban cerca de 500 personas, 300 en el convoy de la empresa privada Iryo y 184 en el tren de Renfe que cubría la ruta Madrid - Huelva.