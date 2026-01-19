x

Las impactantes imágenes que dejó el trágico choque de trenes en España

El siniestro en Adamuz ha dejado hasta el momento 39 muertos y cerca de 200 heridos además de 33 desaparecidos, según el reporte de las autoridades.

  • La colisión de trenes ha provocado una cifra de muertos que aún no es definitiva. Foto: Guardia Civil España
  • Las autoridades investigan las causas del trágico hecho. Foto: Guardia Civil
  • Tomas aéreas muestran la magnitud del siniestro. Foto: Guardia Civil España
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 5 horas
España no sale de la conmoción que generó el choque entre dos trenes que se dirigían a una alta velocidad en el sur del país. Hasta el momento las autoridades insisten en que el número de fallecidos no es definitivo y puede aumentar.

El siniestro ocurrió en Adamuz, localidad de Córdoba y se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid descarriló, “invadiendo la vía contigua”, por donde transitaba un tren de la compañía pública Renfe que iba a Huelva, según informó el gestor público de la red de trenes de España, Adif.

Lea también: Al menos 21 muertos y decenas de heridos por descarrilamiento de trenes en España

La colisión ha dejado hasta el momento 39 víctimas mortales y al menos 200 heridos, además de al menos 33 desaparecidos. El ministro del Transporte, Óscar Puente, ha expresado públicamente que en los dos trenes viajaban cerca de 500 personas, 300 en el convoy de la empresa privada Iryo y 184 en el tren de Renfe que cubría la ruta Madrid - Huelva.

Videos de la Guardia Civil han revelado la magnitud del trágico hecho que no sólo ha dejado la pérdida de vidas humanas, sino que ha provocado que la circulación de trenes entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada esté suspendida durante este lunes.

Según algunas versiones, los vagones del tren de Iryo chocaron contra los dos primeros de Renfe, los cuales salieron despedidos por un desnivel de casi cuatro metros.

Las autoridades investigan las causas del trágico hecho. Foto: Guardia Civil
Por ahora se desconocen las causas del siniestro. Para el ministro de Transporte de España, el hecho fue “tremendamente extraño” mientras que para el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, “el fallo humano está prácticamente descartado”.

Tomas aéreas muestran la magnitud del siniestro. Foto: Guardia Civil España
“Ahora mismo la Guardia Civil está centrada en identificar a las víctimas y el trabajo de criminalística. Sobre la investigación, lo que podemos decir que en este momento la está llevando a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios”, indicó a la prensa Rosa Reina, una portavoz de la Guardia Civil.

Siga leyendo: Impresionante accidente en la variante Las Palmas: dos motos chocaron de frente y una mujer falleció

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos fallecidos dejó el choque de trenes en Adamuz?
Hasta ahora se reportan 39 muertos, cifra que puede aumentar.
¿Qué trenes se vieron involucrados en el accidente?
Un tren de Iryo (Málaga – Madrid) y un tren Renfe (Madrid – Huelva).
¿Cuál es el estado de la investigación?
Está a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios; el fallo humano está prácticamente descartado.
Utilidad para la vida