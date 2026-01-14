Régimen venezolano empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses tras captura de Maduro; esto se sabe

El régimen venezolano empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó este martes un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura y extracción del depuesto presidente Nicolás Maduro. “Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato. Lea aquí: Dictadura en Venezuela solo ha liberado a 56 presos políticos y oposición denuncia que manipulan las cifras El responsable no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno. La cadena CNN indicó que son al menos cuatro los presos estadounidenses que fueron dejados en libertad.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos después del derrocamiento y captura de Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero. El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y dijo que en respuesta él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela. Siga leyendo: Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU. Decenas personas fueron encarceladas en Venezuela tras participar en las manifestaciones por las elecciones de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las acusaciones generalizadas de fraude electoral.

Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos.

Liberación de presos estadounidenses a cuenta gotas

Estados Unidos ha hecho de la liberación de sus ciudadanos en el extranjero una prioridad, y logró la libertad de algunos en un acuerdo con Maduro el año pasado. Le puede interesar: María Corina Machado y Donald Trump se reunirán este jueves en la Casa Blanca En enero de 2025, apenas unos días después del regreso de Trump a la Casa Blanca y del inicio del tercer mandato de Maduro, seis ciudadanos estadounidenses fueron liberados luego de que el entonces líder del régimen venezolano recibiera en Caracas a Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos.

Ellos son los seis ciudadanos estadounidenses que fueron liberados en enero de 2025 tras el encuentro de Richard Grenell con Nicolás Maduro en Caracas. FOTO: Tomada de X @RichardGrenell

En mayo, el veterano de la fuerza aérea Joseph St. Clair, de 33 años, quien estaba detenido en Venezuela desde noviembre de 2024, fue liberado gracias a una nueva intermediación de Grenell. El exmilitar no había dado señales de vida desde que desapareció durante un viaje a Colombia. “Estuvo detenido injustamente en Venezuela desde noviembre de 2024”, afirmó en su momento su familia en un comunicado.

Luego, en julio de 2025, los dos países llevaron a cabo un inédito intercambio de prisioneros con la mediación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Diez ciudadanos estadounidenses, además de unos 80 presos políticos, fueron liberados a cambio de 252 venezolanos que habían sido deportados desde EE. UU. y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad de El Salvador, fueron enviados a Venezuela.