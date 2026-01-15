Procuraduría abrió indagación por contrato de $10.000 millones para defensa internacional de Petro tras su inclusión en la Lista Clinton

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa tras la denuncia sobre un presunto detrimento de recursos del Estado en la contratación de una firma internacional de abogados para la defensa del presidente Gustavo Petro, quien junto con su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos.

El recurso fue presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda, luego de afirmar que se suscribió un contrato por 10.000 millones de pesos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.

Lea también: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton

Miranda precisó que el servicio jurídico para el jefe de Estado, que según el abogado Daniel Kovalik (representante legal) era gratuito, “terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía, ni el procedimiento de contratación”.

Por tal motivo, la representante solicitó que se investigue esta acción con el fin de evaluar si se configuró un detrimento patrimonial para atender controversias de carácter individual y no con fines colectivos.

“Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, como peculado o contratación irregular”, señaló la congresista.