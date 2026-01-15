x

Procuraduría abrió indagación por contrato de $10.000 millones para defensa internacional de Petro tras su inclusión en la Lista Clinton

Al Ministerio Público llegó una denuncia sobre un posible detrimento patrimonial para atender asuntos personales del presidente Gustavo Petro, en el marco de su inclusión en la Lista Clinton.

  • La Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa por posible detrimento patrimonial en la contratación de una firma de abogados para la defensa del presidente Gustavo Petro. FOTO: Presidencia
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

15 de enero de 2026
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa tras la denuncia sobre un presunto detrimento de recursos del Estado en la contratación de una firma internacional de abogados para la defensa del presidente Gustavo Petro, quien junto con su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos.

El recurso fue presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda, luego de afirmar que se suscribió un contrato por 10.000 millones de pesos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.

Miranda precisó que el servicio jurídico para el jefe de Estado, que según el abogado Daniel Kovalik (representante legal) era gratuito, “terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía, ni el procedimiento de contratación”.

Por tal motivo, la representante solicitó que se investigue esta acción con el fin de evaluar si se configuró un detrimento patrimonial para atender controversias de carácter individual y no con fines colectivos.

“Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, como peculado o contratación irregular”, señaló la congresista.

La Procuraduría encontró, en principio, que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 el 9 de enero de 2026, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, mediante la modalidad de contratación directa, con la firma Amadeus Consultancy Limited, por un valor aproximado de $10.000 millones, con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Además, señaló que el contrato contempla un esquema de pagos de cuantía muy elevada, concentrados en un corto período de ejecución, “sin que se observe una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo cual genera serios cuestionamientos frente al principio de planeación”. A ello se suma que en el documento no se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía.

De esta manera, se ordenó la apertura de una indagación previa para determinar si existieron irregularidades en la suscripción del contrato entre el DAPRE y la firma Amadeus Consultancy Limited, así como una posible violación a los principios de la contratación pública, al haberse utilizado recursos del Estado para defender presuntos intereses personales del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el Ministerio Público, esta actuación tiene como fin identificar o individualizar al posible autor de la falta disciplinaria, para lo cual la indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses.

