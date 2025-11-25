Así avanza la marcha del 25N contra la violencia a la mujer en Medellín

Este martes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Medellín es escenario de una multitudinaria marcha en pro de los derechos de las mujeres, que recorrerá las principales vías del centro de la ciudad y que, según las autoridades, ocasionará restricciones viales durante la tarde.
La movilización comenzó a las 3:00 p. m. en el Parque Obrero y recorrerá varias vías del centro de la ciudad. Desde allí, los asistentes pasarán por la carrera 39A hasta la calle 58–avenida Echeverry, donde tomarán la carrera 43. Luego avanzarán una cuadra por Bomboná, girarán a la izquierda por la 42A y descenderán hasta el Pasaje Cervantes, punto final de la marcha.