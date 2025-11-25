x

Así avanza la marcha del 25N contra la violencia a la mujer en Medellín

La Alcaldía de Medellín afirmó que acompañará a las mujeres y cuenta con un Puesto de Mando Unificado para evitar vulneraciones durante el recorrido. Conozca aquí las rutas.

  • La movilización coincide con el anuncio de la administración municipal de tomar nuevas medidas para reforzar acciones de prevención, debido a que Medellín suma 27 muertes violentas de mujeres este año. FOTO: Julio César Herrera
    La movilización coincide con el anuncio de la administración municipal de tomar nuevas medidas para reforzar acciones de prevención, debido a que Medellín suma 27 muertes violentas de mujeres este año. FOTO: Julio César Herrera
  • Así avanza la marcha del 25N contra la violencia a la mujer en Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

25 de noviembre de 2025
bookmark

Este martes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Medellín es escenario de una multitudinaria marcha en pro de los derechos de las mujeres, que recorrerá las principales vías del centro de la ciudad y que, según las autoridades, ocasionará restricciones viales durante la tarde.

La movilización comenzó a las 3:00 p. m. en el Parque Obrero y recorrerá varias vías del centro de la ciudad. Desde allí, los asistentes pasarán por la carrera 39A hasta la calle 58–avenida Echeverry, donde tomarán la carrera 43. Luego avanzarán una cuadra por Bomboná, girarán a la izquierda por la 42A y descenderán hasta el Pasaje Cervantes, punto final de la marcha.

Así avanza la marcha del 25N contra la violencia a la mujer en Medellín

Le puede interesar: 25N: los tipos de violencia que enfrentan las mujeres en Colombia y el avance silencioso de la violencia digital

La Secretaría de Movilidad de Medellín indicó que los agentes de tránsito acompañarán la marcha para evitar afectaciones en las diferentes vías de la ciudad. De igual manera, la Secretaría de Mujeres manifestó que la Policía, Personería y funcionarios de la Alcaldía estarán presentes junto a las mujeres en el recorrido, para garantizar que no haya ninguna vulneración en el recorrido.

“Estaremos acompañando con el Puesto de Mando Unificado, donde también se tendrá enfoque de género y estarán los diferentes actores, en territorio. Las mujeres pueden llamar a la línea 123 si se sienten en algún momento agredidas o violentadas o a la línea 314-666-8675 que es la Ruta de Atención a Lideresas de Paz y Derechos Humanos.”, expresó Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín.

Entérese: Casi 24.000 mujeres de Medellín fueron acompañadas por el Distrito tras sufrir violencia de género entre 2024 y 2025

En otros municipios de Antioquia también habrá movilizaciones y actividades pedagógicas. Este año, bajo la campaña #NoEsNormal, ¡Hagámoslo visible!, la Gobernación busca contribuir a la transformación cultural frente a las violencias contra las mujeres en el marco del 25N, mediante alianzas con diversos actores sociales y contenidos digitales que promuevan el reconocimiento colectivo de que no es normal “naturalizar, justificar o silenciar estas violencias”.

Uno de los municipios priorizados este día es Bello, debido a que es de los territorios con más casos en el área metropolitana. Desde las 7:30 a. m. hasta las 7:00 p. m. la Gobernación de Antioquia acompañará a las mujeres con diferentes actividades culturales.

“Estaremos en Bello con una oferta institucional y cultural que empieza a las 7:30 a. m. en la estación Niquía del Metro con una activación pedagógica para la prevención de violencias basadas en género, que recorrerá varias estaciones del sur del Valle de Aburrá”, expresó Carolina Lopera, secretaria de las Mujeres en Antioquia.

La conmemoración del 25N continuará con su recorrido en los municipios de El Peñol, el 27 de noviembre y en Pueblorrico el 29 de noviembre.

La movilización coincide con el anuncio de la administración municipal de tomar nuevas medidas para reforzar acciones de prevención, atención y protección frente a las violencias contra las mujeres.

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia indicó que avanza en la firma de las Alianzas por la Igualdad, que articulan capacidades institucionales y comunitarias para prevenir, atender y erradicar las violencias basadas en género; las próximas firmas se realizarán en Cisneros y Caracolí.

Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con mayor número de casos de violencia contra la mujer y la capital antioqueña continúa siendo de las ciudades con mayores cifras. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, entre 2024 y 2025 se han atendido y acompañado a 23.759 mujeres víctimas de violencia de género a través de mecanismos especializados que articulan las secretarías de las Mujeres y de Seguridad.

Medellín suma 27 muertes violentas de mujeres este año, dos casos más que el anterior. Además, a la fecha se registran 19 presuntos feminicidios, un caso más que en el 2024. A pesar de esto, el esclarecimiento de estos hechos violentos llega a cerca del 70%, en contraste con el esclarecimiento de homicidios a nivel nacional, que es de aproximadamente el 25%.

