Medellín celebra 40 años del Comité de Aseo y Ornato: una iniciativa que surgió cuando la ciudad estaba en su peor momento

Medellín conmemora cuatro décadas de trabajo del Comité de Aseo y Ornato, una iniciativa que nació en los años 80 con la misión de mantener limpia, ordenada y hermosa la ciudad. Inspirado en la idea de “cuidar la ciudad como se cuida una casa”, el comité surgió como una alianza entre diferentes entidades para asumir de manera conjunta la responsabilidad del espacio público.

Lo que comenzó con una intervención quincenal ha crecido hasta convertirse en más de diez acciones integrales cada semana, que incluyen jornadas de limpieza en quebradas, parques, deprimidos viales, taludes y otros espacios de la ciudad. Desde 2016 hasta hoy, estas labores han sumado más de 815 intervenciones que han mejorado el aspecto de la ciudad.

Le puede interesar: Del desastre inminente a la solución: Medellín ya tiene dónde depositar sus residuos sólidos por los próximos ocho años

En una reciente reunión con miembros del comité en el Jardín Botánico, varios de sus integrantes destacaron el compromiso con el que desempeñan su labor. Según relatan, su trabajo no se limita a retirar residuos, sino que también abarca sembrar vida, organizar operativos en lugares críticos y promover una cultura de cuidado colectivo del espacio público.

El Comité de Aseo y Ornato no opera de manera aislada, sino en articulación con entidades como Emvarias, EPM, la Policía, la Secretaría de Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructura Física, entre otras, lo que permite que cada intervención sea no solo una acción de limpieza, sino también un esfuerzo coordinado por el cuidado del entorno urbano.