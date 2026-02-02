Ya que en febrero lloverá parejo, Medellín lanza recomendaciones para que la ciudad no se inunde

Para no repetir escenas como las del pasado miércoles, cuando todo El Poblado acabó inundado por una de las lluvias más intensas que se recuerden en un punto específico de la ciudad, la Alcaldía de Medellín lanzó una serie de recomendaciones y así tratar de prevenir que haya más emergencias de este tipo.
Lo primero es que señalan que tanto el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronostican que febrero será igual de lluvioso a enero, contrario a lo que ocurría en otros años y que, incluso, se empalmará con la temporada de lluvias que comienza en marzo.