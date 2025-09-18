Medellín superó a Cartagena en llegada de turistas internacionales en el 2025, ¿cuáles son las razones?

Medellín ha dado un vuelco a la historia del turismo en Colombia. Durante años, Cartagena fue el destino predilecto de los viajeros internacionales, pero en 2025 el panorama cambió. Según las proyecciones de Growth Lab, Medellín recibirá 1.265.238 turistas internacionales, muy por encima de los 881.300 visitantes que llegarán a Cartagena. La diferencia de casi 380.000 turistas marca un antes y un después en la competencia entre ambas ciudades. Solo Bogotá supera a Medellín en el ranking nacional de llegadas de turistas internacionales. Lea más: En el José María Córdova solo 2 de cada 10 pasajeros usan el sistema de control migratorio Biomig: buscan subir la cifra

Medellín, la capital turística de moda de Colombia

Las claves del éxito turístico de Medellín en 2025

El auge de Medellín no es casualidad. La ciudad ha ejecutado una transformación profunda en distintos frentes que la han convertido en un destino atractivo y competitivo, según el Sistema de Inteligencia Turística (SIT). 1. Transformación urbana: Medellín pasó de ser un referente de violencia a convertirse en símbolo de resiliencia e innovación. La recuperación de barrios, la construcción de espacios públicos modernos y el sistema de transporte integrado —incluido el Metrocable— fascinan a visitantes internacionales. 2. Oferta diversa: Mientras Cartagena mantiene su fuerte en playas y patrimonio histórico, Medellín ofrece un menú variado con su clima primaveral, vida nocturna, museos, gastronomía, eventos como la Feria de las Flores y paisajes cercanos como Guatapé. 3. Conectividad aérea: El aeropuerto José María Córdova se ha consolidado como un hub regional con 33 rutas internacionales a 21 destinos en 13 países. Estados Unidos es su principal mercado emisor. Entérese: Medellín recibió más de 546 mil turistas extranjeros en el primer semestre del 2025: rompió récord

Récord de pasajeros en el Aeropuerto José María Córdova

Julio de 2025 se convirtió en un mes histórico para Medellín. Según el Sistema de Inteligencia Turística (SIT), por el punto migratorio del aeropuerto ingresaron 201.920 pasajeros, un 13,5% más que en julio de 2024. Entre enero y julio, la cifra acumulada llegó a 1.156.596 pasajeros, con un crecimiento del 12,6% anual, de los cuales 59,4% fueron visitantes no residentes. La conectividad aérea no solo creció en el plano internacional. En total, los aeropuertos de Antioquia suman 64 rutas nacionales hacia 28 destinos, reforzando la posición de la región como un nodo estratégico de movilidad.

Antioquia, motor turístico del país con Medellín a la cabeza

De acuerdo con datos de Migración Colombia, entre enero y agosto de 2025, Antioquia recibió 851.431 visitantes extranjeros. De ellos, el 93% eligió a Medellín como lugar de hospedaje, es decir, 792.378 turistas. Municipios como Rionegro (12.586) y Envigado (10.520) también recibieron visitantes, aunque en una escala menor. El turismo de ocio fue la principal motivación de viaje, con 744.461 entradas, seguido de negocios (20.941), tránsito (18.377) y residencia (14.694).

Llegada de turistas internacionales a Antioquia.

Este comportamiento refleja que Medellín se está consolidando como epicentro turístico durante temporadas de alta demanda, como las vacaciones de mitad de año, cuando se superaron los 118.000 visitantes mensuales. Conozca más: Colombia supera los 27 millones de pasajeros aéreos en 2025 pese a caída en turistas locales

Llegada turistas internacionales a Bolívar.

Cartagena mantiene atractivo, pero enfrenta estancamiento

Por su parte, Cartagena sigue siendo un destino de ensueño para quienes buscan sol, playa y patrimonio histórico, pero el ritmo de crecimiento turístico es más lento. De acuerdo con Migración Colombia, en los primeros ocho meses de 2025, Bolívar recibió 605.954 visitantes extranjeros, de los cuales el 99,5% se concentró en Cartagena. La dependencia casi total de la ciudad amurallada deja en evidencia la falta de diversificación en la oferta regional. Los motivos de viaje fueron principalmente turísticos (562.088 entradas), aunque también destacaron los negocios (10.716), el tránsito (5.247) y la llegada de tripulaciones (8.971).

Panorámica del Centro Histórico de Cartagena Colombia.

El flujo de visitantes tuvo su pico en marzo (88.624) coincidiendo con Semana Santa, pero registró caídas en mayo y junio, antes de repuntar en julio, cuando fue la temporada de vacaciones de mitad de año.

¿Por qué Medellín superó a Cartagena en turistas internacionales?