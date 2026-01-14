Nutresa lanza segunda oferta pública de readquisición de acciones este año, ¿a cómo pagará cada especie?

Grupo Nutresa informó a sus accionistas su intención de realizar una oferta pública de readquisición de acciones ordinarias en circulación, mediante el mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La iniciativa fue aprobada por la asamblea de accionistas en sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2025, que autorizó un proyecto de readquisición de hasta 10 millones de acciones, equivalentes al 2,19% del total de títulos en circulación, a un precio de $300.000 por acción.

Posteriormente, ese mismo día, la junta directiva encabezada por el banquero Jaime Gilinski reglamentó el proyecto y definió que su ejecución se llevaría a cabo mediante una o varias ofertas públicas a través de la BVC durante los años 2026, 2027 y 2028, siempre garantizando igualdad de condiciones para todos los accionistas y el cumplimiento de la normativa vigente. Esta oferta es la segunda de este 2026, pues el 6 de enero se ejecutó con éxito una operación similar. En esta oferta, la compañía adquirirá un número máximo de 1.383.000 acciones ordinarias. Con el precio de $300.000, la transacción tendría un costo total de $414.900 millones. El período para presentar aceptaciones será únicamente este jueves, 15 de enero, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. Los accionistas interesados deberán canalizar su aceptación a través de una sociedad comisionista de bolsa, requisito indispensable para participar en el proceso.

Cada accionista podrá ofrecer en venta desde una acción ordinaria hasta el total de acciones que posea, según el registro oficial. Si el número de acciones ofrecidas es igual o inferior al cupo máximo, se adjudicarán todas. En caso de que la demanda supere el límite, la adjudicación se realizará bajo el esquema “uno a uno” y por rondas, garantizando que cada participante reciba la adjudicación de al menos una acción por ronda, hasta agotar el cupo disponible.

Resultados, pago y efectos sobre el capital

La Bolsa de Valores de Colombia informará los resultados de la adjudicación dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre del período de aceptaciones, a través de su boletín informativo. Grupo Nutresa también divulgará la información como hecho relevante ante la Superintendencia Financiera y en su página web.