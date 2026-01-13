¿Regreso a clases más caro? La lista de útiles escolares subiría hasta 20% en 2026 frente a 2025

El arranque del calendario escolar es uno de los momentos de mayor presión para el bolsillo de los hogares. Miles de familias ajustan cuentas para cubrir la compra de útiles, que van desde cuadernos, libros y carpetas, hasta colores, lápices, esferos y borradores, sin dejar de lado maletas, loncheras y cartucheras. Un sondeo realizado por La República muestra que, en esta temporada, los precios de estos productos podrían registrar incrementos de hasta 20%, encareciendo el regreso a clases. Entérese: Guía para que la cuesta de enero no dañe las cuentas familiares y empresariales Cabe aclarar que, según analistas, entre los factores que impulsan el alza está el aumento del salario mínimo, principalmente porque impacta en costos de producción, logística y comercio minorista, según destacó Jhon Torres, analista económico. “El efecto estacional también influye. La temporada escolar concentra la demanda en un periodo corto, y esto facilita que los comercios trasladen costos más rápidamente, sobre todo cuando hay presión de inventarios”, complementó. Sin embargo, para Silvio Castro, gerente general de Scribe, los precios de la temporada no se van a ver alterados debido a que la planeación de los mismos está hecha desde antes del alza del mínimo, con un incremento mucho menor.

¿Cuáles son los precios de los cuadernos en el 2026?

En este segmento, existen diferentes tamaños, diseños, marcas y modelos que influyen en que los precios y sus variaciones sean diferentes. Del Éxito se tuvo en cuenta dos tipos de cuadernos: el argollado de 80 hojas y el cosido de 100 hojas, ambos de la marca Norma. La variación de los dos fue de 3,4% y 6,9%, respectivamente. En enero de 2025, el argollado costaba $17.890 y este año está en $18.500, mientras que el cosido estaba en $13.750 y pasó a $14.700. En retails como Olímpica y Panamericana, el cuaderno cosido de 100 hojas, de Norma, tuvo un alza similar. En ambos casos, superó 8%, pasando de $12.800 a $13.900 y de $14.900 a $16.100, respectivamente. En contraste, Jumbo tuvo una reducción de 2,1%, pasando de $12.990 en enero de 2025 a $12.720 en enero de 2026. Por último, se tuvieron en cuenta los cuadernos de cinco y siete materias, comercializados por Panamericana y producidos por Scribe, siendo estos los de una variación más alta. En el primer caso, en enero de 2025 se conseguía por $27.500, mientras que en enero de 2026 está en $30.900, 12,4% de aumento. El siete materias registró el aumento más alto, exactamente de 27,1%; pasando de $29.500 a $37.500. El promedio general de la variación es de 9,2%. Entérese más: Inflación en Medellín: estos fueron los productos y servicios que más encarecieron la vida en el último año

Los precios de los colores, lápices, resaltadores

En cuanto a los colores, la caja de 12 unidades, en el Éxito y Panamericana, tuvo una reducción de 2,8% y 4,7%, respectivamente. En el primer caso, se tuvo en cuenta la marca Norma, que pasó de $16.990 a $16.500, mientras que en el segundo, de la marca Faber Castell, fue de $17.000 a $16.200. Los esferos (BIC) por tres unidades, en el Éxito, pasaron de $4.000 a $4.690, un alza de 17,3%. En el caso de Olímpica, con la marca Faber-Castell, fue de 8,3%, pasando de $4.800 a $5.200. Los lápices HB, de tres unidades, de la marca Faber-Castell, registraron una variación importante. En Panamericana fue de 32% y en Olímpica de 45%. El corrector líquido, de Paper Mate, pasó de $5.590 a $8.990 en el Éxito. En Panamericana, el paquete de dos, de la misma marca, pasó de $8.500 a $9.700. Las reglas y escuadras de Faber-Castell aumentaron 15,3% en el Éxito, pasando de $11.190 a $12.900. Los resaltadores (Scribe) en el mismo establecimiento se encuentran por $16.890, un aumento de 20,7%. Por otro lado, en Panamericana, de la marca Sharpie están en $15.000, aumentando 16,3%. Por último, el pegante en barra de 40g, de la marca Pega Stic, en Olímpica, pasó de $5.450 a $6.950, aumentando 27,5%. El promedio general de la variación quedó en 20,8%. Lea más: El costo de vida en Colombia completó 5 años por encima del rango meta del Banrepública, ¿qué es lo que más subió?

Estos son los precios de las maletas y cartucheras