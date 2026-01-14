SuperSociedades ordena la liquidación de Don Jacobo tras casi 40 años en el mercado

La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de la reconocida repostería Don Jacobo, poniendo fin a una trayectoria de casi cuatro décadas en el mercado colombiano. La decisión se tomó luego de que la compañía incumpliera el acuerdo de reorganización empresarial y demostrara la imposibilidad de continuar operando de manera viable.
Según informó el superintendente Billy Escobar, la medida busca proteger el patrimonio empresarial y garantizar el orden crediticio, ante un escenario financiero que hacía inviable la continuidad de la sociedad.