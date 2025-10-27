A 13 días de las votaciones, Gobierno Petro aún no gira la plata para la consulta del Área Metropolitana de Oriente

“Así como en Antioquia se dieron todas las garantías para la consulta del partido de Petro, lo mismo debe pasar con la votación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta es la hora que el Ministerio de Hacienda no le ha girado los recursos a la Registraduría y la votación es el próximo 9 de noviembre. La oposición del gobierno Petro al proceso no puede pisotear los derechos de la ciudadanía ni estar por encima de la democracia”, expresó el mandatario seccional. La incertidumbre por la financiación de la consulta ya viene cundiendo desde hace varias semanas.

El pasado 17 de octubre, uno de los que expresó su consternación fue el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, quien entonces señaló que, pese a que los recursos ya habían sido asignados por el Ministerio de Hacienda, la Registraduría todavía no recibía el desembolso. Le puede interesar: Pros y contras del Área Metropolitana del Oriente que se vota en noviembre “Pues hasta lo que nos dijo el registrador ayer todavía no habían llegado los recursos. Esperamos que esta semana ya estén llegando los recursos. Hubo asignación del Ministerio de Hacienda, pero estamos esperando que esos recursos ya lleguen directamente a la Registraduría para que pueda proceder en toda la logística y operación de la consulta el 9 de noviembre”, expresó entonces Prieto Soto.