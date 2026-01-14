Un incendio consumió la escuela de 30 niños en Nechí: piden ayuda para su reconstrucción

En la tarde del lunes festivo 12 de enero, ocurrió un fuerte incendio en el municipio de Nechí, que lamentablemente consumió la escuela rural de la vereda Malanoche.





Según información de los medios locales, la emergencia dejó alrededor de 30 niños de esta vereda –adscritos a la Institución Educativa Rural Trinidad Arriba– sin dónde estudiar.



Poco pudieron hacer los vecinos –que con baldes y mangueras intentaron atajar la emergencia– para evitar que las llamas consumieran la institución educativa, y todo lo que tenía adentro. Lea también: Urrao tendrá toque de queda para menores y prohibición de parrillero hombre tras hechos violentos que dejaron dos muertos





Según comentaron los bomberos de Nechí a Caracol Radio, únicamente se salvó una habitación docente.





Sobre las posibles causas, el comandante de los bomberos reseñó que la deflagración habría sido iniciada por una sobrecarga eléctrica y a una mala disposición del contador de energía que tenía la institución.