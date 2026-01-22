El “desprecio” de Petro por el conocimiento: otros 10 escándalos del Gobierno

El debate que ha abierto el presunto “carrusel” de títulos en la Fundación Universitaria San José es apenas uno de los múltiples episodios que han puesto en evidencia que, durante este Gobierno, han existido reparos a la hora de priorizar perfiles técnicos y experiencia comprobada para cargos públicos que exigen unos requisitos mínimos.
Bajo la consigna de que “todos deben tener las mismas oportunidades”, se ha instalado un discurso que, si bien busca ampliar el acceso a espacios de poder, ha terminado por profundizar una discusión de fondo sobre la meritocracia, los conocimientos específicos y la trayectoria profesional que debería exigirse para ocupar cargos estratégicos del Estado.
Esas normas y reglas no están porque sí. Es decir, que hay un consenso en los estándares para que se cumplan porque así se requiere para el cargo. En puestos donde se toman decisiones de políticas públicas, recursos estatales y líneas estratégicas de Gobierno, el conocimiento especializado no debería ser un valor accesorio, sino un criterio central y fundamental en todas las dependencias del Ejecutivo.
No obstante, en esta administración —a la cual le quedan siete meses ocupando los pasillos en Palacio—, hay varios casos en los que estos principios se han saltado y ha primado la trampa por encima del mérito.