Petro anunció inauguración de una universidad en San Andrés, pero no hay ni siquiera lote adjudicado, ¿cuál fue su excusa?

El ministro de Educación, Daniel Rojas, no pudo asistir al discurso de más de tres horas del presidente Gustavo Petro en Ibagué el pasado viernes porque “está en San Andrés, ya se está entregando la universidad. Yo quería ir a eso”, dijo el mandatario rodeado de su gabinete y la bandera “Guerra a Muerte”, según dijo el jefe de Estado.
Resulta que esa universidad, según una denuncia del congresista de Cambio Radical Jorge Méndez, no existe ni siquiera en el papel.
“Una mentira tan cínica por parte de este presidente no se puede ocultar (...) el ministro Daniel Rojas anunció que el Gobierno ya había comprado el predio donde sería la universidad. No hay estudios de factibilidad socioeconómica, no hay una ley donde se cree la universidad. Y, oh sorpresa, hoy indagando, no hay en la Notaría de San Andrés ninguna escritura de compraventa de algún predio”, señaló Méndez.