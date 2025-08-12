x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tres militares muertos y cuatro heridos dejó ataque con drones de las disidencias en Buenaventura

Los militares realizaban una operación de registro y control sobre el río Naya cuando fueron atacados desde el aire por los drones de los disidentes.

  • Estos son los militares muertos durante el ataque con drones de las disidencias. FOTO CORTESÍA
    Estos son los militares muertos durante el ataque con drones de las disidencias. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
12 de agosto de 2025
bookmark

Tres militares murieron y cuatro más resultaron heridos en medio de un ataque de drones cargados con explosivos en Buenaventura (Valle del Cauca). El ataque fue atribuido a las disidencias de alias Iván Mordisco.

Los hechos se registraron sobre el mediodía de este 12 de agosto en un punto conocido como Puerto Merizalde de Buenaventura. Un punto de entrada a la región del Naya.

Lea más: En video | Conmovedora despedida del hijo de Miguel Uribe Turbay frente al féretro

Los uniformados muertos fueron identificados como el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.

El ataque, al parecer, fue responsabilidad de la estructura Jaime Martínez de las disidencias del Estado Mayor Central, facción que permanece bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

En el hecho también resultaron heridos dos soldados y dos infantes de marina de la Armada. Todos fueron trasladados de urgencia a un centro médico.

Entérese: Petro lanzó, sin pruebas, hipótesis sobre atentado contra Miguel Uribe y reconoce que “no puedo afirmarlo”

“Nuestros héroes entregaron su vida en cumplimiento del deber, defendiendo la tranquilidad y libertad de las comunidades del litoral pacífico. Honramos su memoria con gratitud infinita y abrazamos a sus familias con respeto y solidaridad inquebrantable”, afirmó el Ejército en un comunicado.

De acuerdo con el Ejército, entre 2024 y lo que va del 2025 se han registrado 230 ataques con drones atribuidos a los ilegales de las disidencias y del Eln. Hasta ahora, 8 militares han muerto y 93 más han resultado heridos.

“Que el buen Dios, que tanto ama a sus Soldados, Marinos y Aviadores, reciba en su santo reino a estos valientes héroes que entregaron su vida por el bienestar y la seguridad de los colombianos”, señaló el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares en un comunicado.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida