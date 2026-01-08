Esta es la fecha en la que un tribunal de Londres definiría la extradición de Zulma Guzmán

En esa diligencia, un magistrado evaluará su situación jurídica y determinará el rumbo que tomará el proceso de extradición solicitado por Colombia. Además, ya fue fijada otra diligencia para el 9 de febrero.

La situación judicial de Zulma Guzmán , señalada por las autoridades como la presunta responsable de la muerte de dos niñas que ingirieron frambuesas contaminadas con talio , entra ahora en una fase decisiva desde el Reino Unido. La mujer, que huyó de Colombia tras conocerse el caso y fue ubicada posteriormente en Londres , deberá presentarse el próximo lunes, 12 de enero, a una audiencia virtual.

Guzmán permanece privada de la libertad desde su captura y, mientras se resuelve su situación, continuará bajo custodia del sistema penitenciario británico. Tras su detención fue enviada a la cárcel femenina más grande de Europa, donde seguirá recluida mientras la justicia analiza si procede su entrega a las autoridades colombianas, que ya completaron los trámites legales y diplomáticos requeridos para activar el proceso.

El caso ya fue trasladado de manera formal a instancias judiciales del Reino Unido, que ahora tienen en sus manos el expediente completo. En una audiencia inicial celebrada ante la Corte de Westminster, la jueza se limitó a verificar la identidad de la requerida y a preguntar si aceptaba ser extraditada de forma voluntaria. Guzmán respondió de manera negativa, una decisión que no frena el trámite, pero sí lo prolonga.

Según expertos, esa oposición activa un procedimiento más extenso, que incluye fases probatorias, alegatos y la evaluación de aspectos adicionales, entre ellos su estado de salud mental, un punto que deberá ser monitoreado durante el proceso. Fuentes judiciales explicaron que este tipo de casos puede tardar entre ocho meses y un año antes de una decisión definitiva.

Relacionado: Aparecen nuevos detalles sobre el envenenamiento de dos menores en Bogotá y cómo conducen a Zulma Guzmán

Concluida esa primera diligencia, la magistrada ordenó mantener la detención preventiva y dispuso el traslado de Guzmán a la prisión HMP Thameside. Se trata de un establecimiento con capacidad para unas 450 mujeres, donde suelen permanecer personas sin perfil de alta peligrosidad.

De acuerdo con información conocida en medios internacionales, la defensa de Guzmán no solicitó libertad bajo fianza en una audiencia reciente.

Guzmán designó un abogado en Colombia, quien asumirá su representación ante la Fiscalía una vez se defina si la justicia inglesa autoriza su extradición.