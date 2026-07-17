Hasta el silbatazo final: lo que España debe cuidar en el duelo por el título ante Argentina este domingo

Una generación competitiva

Una de las claves del proceso virtuoso en el seleccionado es la conducción de Scaloni y su cuerpo técnico. Desde su arribo en agosto de 2018, luego del fracaso en el Mundial de Rusia, obtuvo cuatro títulos. Tras años de finales perdidas y de técnicos que se sucedían en ciclos interrumpidos antes de tiempo, Scaloni logró formar un grupo de fuerte mentalidad ganadora para rodear a Messi. “Está sostenido por un proceso de trabajo muy largo. Este seleccionado ve la presión como una oportunidad de superarse, de la excelencia, y transforma esa presión en un aspecto positivo”, dijo Pablo Nigro, presidente de la Asociación de Psicología en el Deporte Argentina. Amplíe la noticia: De la Fuente y Scaloni: el reencuentro entre maestro y alumno por el título mundial Para el psicólogo, la actitud de los jugadores tiene algo de innato pero también mucho del “alto nivel de exigencia que se tiene en el fútbol y en la sociedad argentinas”. “Estamos en un país muy exitista, donde todo el tiempo se exige ganar” desde pequeños, señaló Nigro, y añadió que por eso el deportista argentino “tiene un gen competitivo muy alto que le permite todo el tiempo insistir en la búsqueda del logro”.

Está prohibido aflojar

El modo en que funciona la etapa de inferiores del fútbol argentino influye en la personalidad de quienes consiguen llegar a primera división, planteó Federico Czesli, doctor en antropología por la Universidad de San Martín especializado en la formación de futbolistas profesionales. El especialista, también parte de la ONG “Salvemos al fútbol”, señaló que esa formación se estructura en torno a valores como el “sacrificio” y la “humildad”, con chicos que en muchos casos provienen de hogares de bajos recursos. Desde muy jóvenes, los jugadores sienten como innegociable el esfuerzo para retribuir a sus familias su dedicación ya su entrenador su confianza. “La humildad lo que hace es darle al jugador, y eso se vincula con la resiliencia, la herramienta principal para sobreponerse a la adversidad e ir para adelante”, dijo Czesli. Otro aspecto relevante es el de las hinchadas, que imponen “una suerte de prohibición de aflojar”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Le exige al futbolista argentino no tanto buen juego como dejar todo, y demostrar haber dejado todo. Mientras eso suceda, te vas con la cabeza en alto”, agregó el investigador. Siga leyendo: ¿Si Messi gana otro Mundial, se acabará el debate sobre el mejor de la historia?

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