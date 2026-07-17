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Hasta el silbatazo final: lo que España debe cuidar en el duelo por el título ante Argentina este domingo

Los dirigidos por Lionel Scaloni han tenido que disputar dos extratiempos en el Mundial ante Cabo Verde y Suiza.

  • Argentina que es defensor del título logrado en Catar 2022 ha superado varios escollos complicados en Norteamérica, desde los 16avos ha ido al límite ante selecciones como Canbo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra para poder ser finalista. FOTO AFP
    Argentina que es defensor del título logrado en Catar 2022 ha superado varios escollos complicados en Norteamérica, desde los 16avos ha ido al límite ante selecciones como Canbo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra para poder ser finalista. FOTO AFP
Agencia AFP
hace -91 minutos
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Los argentinos desconocen si el domingo, ante España, Messi y compañía volverán a consagrarse campeones del mundo, pero las remontadas épicas y los triunfos en tiempo extra durante el Mundial de Norteamérica 2026 alimentan la confianza en que la Albiceleste luchará hasta la final.

“Creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad”, dijo el miércoles el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, tras la épica victoria por 2-1 frente a Inglaterra, con dos goles en los minutos 85 y 90+2 cuando perdía desde los 55 con un gol de Anthony Gordon.

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Argentina “sabe sufrir”, repiten desde hace semanas jugadores, cuerpo técnico y la hinchada argentina.

La semifinal en Atlanta fue la cuarta eliminatoria consecutiva en este Mundial en que Argentina saca adelante un encuentro adverso con escaso tiempo en el reloj.

En dieciseisavos de final debieron convertir dos veces en tiempo extra para doblar a la sorprendente Cabo Verde por 3-2. En octavos perdía 0-2 frente a Egipto a los 79’, pero hilvanó tres goles para revertir el marcador 3-2 ante los egipcios. En cuartos quebró el empate ante Suiza con dos tantos en el segundo tiempo suplementario para ganar 3-1 y evitar los penales.

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“Es un grupo humano que a pesar de las adversidades nunca se da por vencido”, dijo Matías Cirelli, un abogado de 44 años de Buenos Aires con la voz algo disfónica tras los gritos de gol del miércoles.

Para este simpatizante, la resiliencia de estos jugadores está vinculada con las “muchas dificultades” que tuvo el país a lo largo de su historia: “Los argentinos nunca vamos a dar una batalla por perdida aunque el panorama sea totalmente adverso”, dijo.

Una generación competitiva

Una de las claves del proceso virtuoso en el seleccionado es la conducción de Scaloni y su cuerpo técnico. Desde su arribo en agosto de 2018, luego del fracaso en el Mundial de Rusia, obtuvo cuatro títulos.

Tras años de finales perdidas y de técnicos que se sucedían en ciclos interrumpidos antes de tiempo, Scaloni logró formar un grupo de fuerte mentalidad ganadora para rodear a Messi.

“Está sostenido por un proceso de trabajo muy largo. Este seleccionado ve la presión como una oportunidad de superarse, de la excelencia, y transforma esa presión en un aspecto positivo”, dijo Pablo Nigro, presidente de la Asociación de Psicología en el Deporte Argentina.

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Para el psicólogo, la actitud de los jugadores tiene algo de innato pero también mucho del “alto nivel de exigencia que se tiene en el fútbol y en la sociedad argentinas”.

“Estamos en un país muy exitista, donde todo el tiempo se exige ganar” desde pequeños, señaló Nigro, y añadió que por eso el deportista argentino “tiene un gen competitivo muy alto que le permite todo el tiempo insistir en la búsqueda del logro”.

Está prohibido aflojar

El modo en que funciona la etapa de inferiores del fútbol argentino influye en la personalidad de quienes consiguen llegar a primera división, planteó Federico Czesli, doctor en antropología por la Universidad de San Martín especializado en la formación de futbolistas profesionales.

El especialista, también parte de la ONG “Salvemos al fútbol”, señaló que esa formación se estructura en torno a valores como el “sacrificio” y la “humildad”, con chicos que en muchos casos provienen de hogares de bajos recursos.

Desde muy jóvenes, los jugadores sienten como innegociable el esfuerzo para retribuir a sus familias su dedicación ya su entrenador su confianza.

“La humildad lo que hace es darle al jugador, y eso se vincula con la resiliencia, la herramienta principal para sobreponerse a la adversidad e ir para adelante”, dijo Czesli.

Otro aspecto relevante es el de las hinchadas, que imponen “una suerte de prohibición de aflojar”.

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“Le exige al futbolista argentino no tanto buen juego como dejar todo, y demostrar haber dejado todo. Mientras eso suceda, te vas con la cabeza en alto”, agregó el investigador.

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Preguntas y respuestas

¿Cómo llegó Argentina a la final del Mundial 2026 y cuáles fueron sus resultados?
Argentina clasificó a la final tras remontar cuatro eliminatorias consecutivas de forma agónica. Dieciseisavos de final: Ganó 3-2 a Cabo Verde con dos goles en el tiempo extra. Octavos de final: Iba 0-2 contra Egipto hasta el minuto 79, pero remontó anotando tres goles, para ganarlo 3-2. Cuartos de final: Venció 3-1 a Suiza con dos goles en el segundo tiempo suplementario. Semifinal: Derrotó 2-1 a Inglaterra con dos goles en los minutos 85 y 90+2.
¿Cuántos títulos ha ganado Lionel Scaloni como director técnico de Argentina?
Lionel Scaloni ha ganado cuatro títulos desde que asumió la conducción del seleccionado argentino en agosto de 2018, tras el Mundial de Rusia
¿Cuáles son los títulos que ha logrado Scaloni con Argentina?
Los cuatro títulos con Argentina son en Copa América 2021 ante Brasil. Finalissima 2022: Enfrentando a Italia, campeones de la CONMEBOL y la UEFA. Copa del Mundo de Qatar 2022: El máximo logro frente a Francia. Copa América 2024: Obtenida en Estados Unidos frente a Colombia.
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