Una imagen que lo dice todo: la sentida portada de La República por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Una foto a blanco y negro junto a su madre, Diana Turbay, cuando era niño. Con esa imagen, el diario económico La República abrió su edición extraordinaria este lunes, 11 de agosto, tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Lea aquí: Con Miguel Uribe ya son ocho los candidatos presidenciales asesinados en la historia de Colombia “Cuando una imagen vale más que mil palabras”, fue la frase que la cuenta de X del medio de comunicación escribió para presentar su portada, en homenaje a madre e hijo, ambos fallecidos en medio de la espiral de violencia que vive el país.

Esta es la portada completa de la edición extraordinaria del diario económico La República sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay. FOTO: Cortesía diario La República

Diana Turbay Quintero, la hija del expresidente Julio César Turbay Ayala, en su calidad de directora del noticiero Criptón, fue retenida en agosto de 1990 tras organizar una supuesta entrevista con el cura Manuel Pérez, comandante del ELN. La cita fue solo una coartada del cartel de Medellín para secuestrarla. Siga leyendo: Miguel Uribe Turbay se convirtió en el líder número 97 asesinado este año en Colombia, según Indepaz Turbay Quintero, madre de María Carolina Hoyos Turbay, la mayor, y Miguel Uribe Turbay, el menor; permaneció cinco meses en cautiverio, desde agosto de 1990, hasta enero de 1991, cuando el gobierno de César Gaviria y las autoridades organizaron un operativo para rescatarla a ella y al equipo que la acompañaba, de una finca en Copacabana, norte del Valle de Aburrá. El Ejército fue recibido a bala en el lugar, Diana intentó huir y cuando estaba corriendo hacia los militares, el fuego cruzado la alcanzó. Sus captores le dispararon por la espalda.

Con tres graves heridas, la periodista alcanzó a ingresar al Hospital General de Medellín, pero murió dos horas después. Diana Turbay murió cuando su hijo menor, Miguel Uribe Turbay, tenía apenas cuatro años de edad. La historia tristemente se repitió. Miguel, de 39 años y convertido en senador y precandidato presidencial, murió este lunes 11 de agosto tras luchar 65 días por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.