EE. UU. “no permitirá” que relación con Colombia sea dañada por “cualquier problema” con Petro, dice Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó este viernes el balance del primer año de política exterior bajo el gobierno del presidente Donald Trump, una estrategia que, según afirmó, se rige por el principio de “America First” y priorizó la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en el hemisferio occidental.
Durante su comparecencia ante la prensa, Rubio se refirió de manera directa a la relación con Colombia, la situación en Venezuela, el papel del Caribe en las rutas del narcotráfico y la postura de Washington frente a los Gobiernos que, a su juicio, no cooperan en estos frentes.